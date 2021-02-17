Чешка Мухова победила первую ракетку мира Барти на Australian Open

Каролина Мухова из Чехии обыграла Эшли Барти из Австралии и вышла в 1/2 финала Australian Open. Встреча закончилась со счетом 1:6, 6:3, 6:2 в пользу теннисистки из Чехии.

Общий призовой фонд турнира составляет $61 млн. Чешская теннисистка в финале встретится с Дженнифер Брэди из США (24 место в рейтинге WTA).

24-летняя Мухова занимает 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она впервые дошла до полуфинала турнира серии Большого шлема. 24-летняя Барти занимает первое место в рейтинге WTA. В 2019 году она стала победительницей Открытого чемпионата Франции.