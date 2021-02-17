ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости коронавирусом на 15% за неделю

С 8 по 14 февраля в мире было зарегистрировано 2,76 млн заражений коронавирусом, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это на 14,5% меньше, чем неделей ранее. Смертность снизилась на 9,1% — до 82,1 тыс.

Для сравнения: 4–10 января было зарегистрировано 5,1 млн зараженных коронавирусом.

Зараженные 8–14 февраля по регионам:

Америка — 1,3 млн (-16%),

Европа — 1 млн (-15%),

Восточное Средиземноморье — 171 тыс. (+7,5%),

Юго-Восточная Азия — 154 тыс. (-13%),

Африка — 68 тыс. (-17%).

Общее число зараженных в мире составляет около 109 млн. Умерли больше 2,4 млн человек.

О том, как изменилась ситуация с коронавирусом в мире,— в подборке материалов “Ъ FM”.