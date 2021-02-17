Три счастливых округа

Самыми трудными для провластных кандидатов в Госдуму будут пять из 15 столичных одномандатных округов — Ленинградский, Перовский, Преображенский, Тушинский и Центральный. К такому выводу пришли эксперты НИЦ «Особое мнение» в докладе о ситуации в Москве перед осенними выборами. Еще в семи округах риски для кандидатов от власти умеренные, а благоприятными для них будут всего три округа, отмечают авторы доклада. При этом переизбраться на новый срок из действующих депутатов от «Единой России» (ЕР) могут не более трети, полагают эксперты. Источник “Ъ”, близкий к администрации президента, говорит, что список московских одномандатников от ЕР может существенно обновиться.

В Ленинградском округе №198, как отмечают авторы доклада, о намерении баллотироваться объявила действующий депутат Госдумы Галина Хованская («Справедливая Россия»), поэтому округ вполне может быть отдан этой партии, несмотря на публичный отказ ЕР от «договорных округов». Дополнительный риск для провластного кандидата создает присутствие в округе ряда активных оппозиционеров: это муниципальные депутаты Юлия Галямина и Анастасия Брюханова, депутат Мосгордумы от «Яблока» Дарья Беседина, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Иван Жданов и кандидат от КПРФ Петр Звягинцев.

В Перовском округе №204 «катализатором напряженности» могут стать довыборы в Мосгордуму (МГД), объявленные после осуждения за мошенничество экс-депутата от КПРФ Олега Шереметьева. Кроме того, там активно работают депутаты МГД от КПРФ Евгений Ступин и Павел Тарасов. В Преображенском округе №205 риск для кандидата от власти создает выдвижение экс-депутата Госдумы Сергея Обухова (КПРФ), предполагают авторы доклада. О намерении выдвинуться в Тушинском округе №206 заявил баллотировавшийся там в 2016 году оппозиционер Дмитрий Гудков, к тому же ситуацию осложнят муниципальные выборы в Щукино, способные «раскачать» протестную активность в округе.

Наконец, в Центральном округе №208, где, как ранее сообщал “Ъ”, кандидатом от власти может стать бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, его главными конкурентами могут оказаться юрист ФБК Любовь Соболь и депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин. А КПРФ в этом округе будет представлять депутат Госдумы со второго по пятый созыв Нина Останина.

В семи округах — Бабушкинском №196, Кунцевском №197, Медведковском №200, Нагатинском №201, Ховринском №207, Черемушкинском №209 и Чертановском №210 — степень риска для провластных кандидатов эксперты оценили как среднюю.

А самыми легкими для власти, как предполагают авторы доклада, будут три округа — Люблинский №199, Новомосковский №202 и Орехово-Борисовский №203. Как пояснила “Ъ” глава «Особого мнения» Екатерина Курбангалеева, эта классификация показывает общую шаткость ситуации, а итоговый прогноз будет во многом зависеть от личностей провластного кандидата и его главных оппонентов.

При этом, по мнению авторов доклада, гарантией победы не является даже статус действующего депутата Госдумы. Напомним, что на выборах в Госдуму-2016 кандидаты ЕР выиграли в Москве 13 из 15 округов. Но две трети из них, как прогнозируют эксперты, в этом году выдвигаться уже не будут. Например, Вячеслав Лысаков (197-й округ) и Сергей Железняк (204-й округ) находятся в плохих отношениях с ЕР и вряд ли будут ею поддержаны. А некоторые их коллеги по Госдуме, по оценке авторов доклада, вызывают у избирателей чувство «электоральной усталости»: это, к примеру, Николай Гончар (208-й округ), Елена Панина (201-й) и Иван Тетерин (196-й). А депутату от 206-го округа Геннадию Онищенко в этом году исполнится 71 год, и эксперты считают, что он и сам может отказаться от участия в сентябрьских выборах.

Переизбрание действующих депутатов от ЕР вероятно только в четырех округах Москвы, но и там замены не исключены, предполагают авторы доклада.

Так, Дмитрия Саблина (202-й округ) могут «переместить» в список или «высадить» на другой округ, а на его «спокойной» территории в этом случае будет баллотироваться другой кандидат. Где-то действующим депутатам придется уступить место другим статусным единороссам — к примеру, авторы доклада допускают, что в 196-м округе на выборы может пойти спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, хотя он может баллотироваться и в 200-м округе, который в Думе сейчас представляет коммунист Денис Парфенов.

В 205-м округе, как считают эксперты, на выборы может пойти лидер московской ЕР Андрей Метельский (в 2019 году он проиграл выборы в Мосгордуму кандидату от КПРФ). А в 203-м округе они прогнозируют выдвижение гендиректора сети социальных аптек «Столички», члена Общественной палаты Евгения Нифантьева, также проигравшего в 2019 году выборы в Мосгордуму выдвиженцу Компартии. Кроме того, авторы доклада ожидают выдвижения по 207-му округу действующего депутата Ирины Белых, но не исключают ее замены, если власти выберут тренд на «обновление депутатского корпуса». А вот депутаты Дмитрий Морозов (209-й округ) и Анатолий Выборный (210-й округ), скорее всего, будут поддержаны партией, хотя их округа и отнесены в докладе к категории «средней степени риска».

Между тем источник “Ъ”, близкий к администрации президента, утверждает, что список кандидатов в Госдуму от ЕР по одномандатным округам Москвы еще может существенно обновиться. По его словам, замены могут произойти в 13 из 15 округов. Свои округа могут сохранить упомянутые Ирина Белых и Дмитрий Саблин, а также Петр Толстой (Люблинский округ №199). Последний, как ранее сообщал “Ъ”, скорее всего, одновременно займет второе место в московской группе партсписка ЕР, которую, как ожидается, возглавит мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник “Ъ” в столичной мэрии отмечает, что ситуация и настроения избирателей в последние полгода до выборов могут еще измениться, поэтому делать выводы о проблемности округов для провластных кандидатов пока преждевременно.

«Безусловно, есть округа, где традиционно выигрывают кандидаты от КПРФ и других парламентских партий за счет сложившегося электорального преимущества,— поясняет собеседник “Ъ”.— Но и в тех округах, где в 2019 году на выборах в Мосгордуму выиграли молодые оппозиционные кандидаты, сейчас могут быть поддержаны новые лица от партии власти, если они представят избирателям понятную и конструктивную программу».

Кампания в Москве действительно будет сложной для провластных кандидатов, согласен глава Фонда развития гражданского общества, координатор экспертного совета «Единой России» Константин Костин: «Однако уровень проблемности каждого конкретного округа в решающей степени будет зависеть от итоговой кандидатской конструкции, а не от показателей социального самочувствия и протестного потенциала».

Глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский считает более важным не предварительный рейтинг округов, а реальную оценку ситуации в условиях кампании: «Ключевая вещь — это линейки кандидатов в каждом округе: кто основной кандидат от власти, какого уровня и качества кандидатов выставляют оппозиционные партии, будут ли зарегистрированы иные кандидаты оппозиции». Именно это, по словам эксперта, и определит итоговый рисунок кампании в каждом округе и степень сложности ситуации в них.

Елена Рожкова, Андрей Винокуров