Протестующим выставят счет

В Татарстане намерены ужесточить требования к проведению публичных мероприятий. В Госсовет поступил законопроект, согласно которому организаторы будут обязаны указывать реквизиты счета, с которого финансируется акция. Требования будут распространяться на мероприятия свыше 500 человек. Организаторы протестных акций в Татарстане жалуются, что в республике «публичные мероприятия легально провести невозможно». Правозащитники заявляют, что отсутствие банковского счета в уведомлении станет еще одним основанием для отказа в согласовании акций и это «не играет на пользу свободы собраний».



Кабинет министров Татарстана внес в Госсовет проект изменений регионального закона «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Республике Татарстан». Документом вводятся новые требования к организаторам публичных акций. Согласно законопроекту, они обязаны будут указывать в уведомлении реквизиты банковского счета, который используется «для сбора денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия, предполагаемое количество участников которого превышает 500 человек».

Поправки в республиканский закон вносятся в связи с изменениям федерального законодательства. В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал принятый Госдумой по инициативе «Единой России» закон о запрете финансирования публичных акций анонимами, иностранцами, НКО-иноагентами, гражданами младше 16 лет и юрлицами, зарегистрированными менее чем за год до пожертвования. При этом в уведомлении о проведении митинга должны указываться реквизиты банковского счета (если число участников превышает 500 человек). По итогам проведения мероприятия организатор должен отчитаться перед чиновниками о средствах и имуществе, потраченных на него. Этот отчет власти должны также направить в МВД. За нарушение финансирования митингов планируется ввести крупные штрафы.

В региональный закон вносятся и другие изменения. Так, в уведомлении надо будет указывать не только методы организации медицинской помощи, но и санитарного обслуживания. Также Кабмин предложил уточнить случаи, когда организатор публичного мероприятия не вправе проводить его (например, когда организатор не подал уведомление или не принял предложение властей об изменении места и времени акции).

Вероятнее всего, законопроект будет рассмотрен Госсоветом уже завтра — на ближайшей сессии Госсовета. Ранее глава комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин предупреждал депутатов о планах Кабмина внести поправки в закон о митингах. Профильный комитет может одобрить поправки на заседании перед парламентской сессией.

Опрошенные „Ъ“ организаторы и участники протестных мероприятий в республике отнеслись к нововведениям отрицательно. «Эта норма была принята, чтобы не получали деньги на организацию митингов от иностранцев. Но по факту это станет еще одной препоной для организации крупных митингов. Ведь надо будет еще отчитываться перед чиновниками. Чем больше требований, тем труднее будет их исполнить»,— сказал „Ъ“ председатель татарстанского отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин. Он отметил, что организаторам сложно будет отследить, кто из жертвователей «иностранный агент». «Возможно, на митинг кто-то принесет технику. А власти будут придираться, требую указать, кто за нее заплатил»,— предположил «яблочник».

При этом господин Зинатуллин обратил внимание, что, как правило, «Яблоко» оплачивает публичные мероприятия со счета регионального отделения, однако если это совместные митинги оппозиции, то деньги могут собираться организаторами либо участниками. Партиец рассказал, что, например, на митинге 14 февраля «против задержаний и репрессий» организаторы за деньги распечатали лишь один баннер и оплатили аренду части техники. «Расходы были небольшие, мы даже не устраивали сбор»,— пояснил он. Господин Зинатуллин добавил, что в бланке исполкомов уже есть строка о банковских реквизитах, но прошедший митинг из-за ограничений по коронавирусу заявлялся лишь на 200 человек.

«Этот закон нужно рассматривать в контексте общего ужесточения правил проведения митингов. По факту делается так, что публичные мероприятия легально провести невозможно. Статья 31 Конституции России во многом принятыми законами уже перечеркивается. А потом будут выходить представители нашей власти и говорить: почему же вы не подаете заявки на митинги?»,— возмутился депутат Госсовета Татарстана от КПРФ Артем Прокофьев. Он не исключил, что коммунисты подготовят свои предложения по изменению республиканского закона после того, как ознакомятся с проектом Кабмина.

Старший партнер юридической службы «Апология протеста», адвокат Александр Передрук отмечает, что поправки в республиканский закон «избыточны», поскольку порядок подачи уведомлений «однозначно отрегулирован федеральным законодательством». «На федеральном уровне эта норма принята, чтобы обеспечить прозрачность финансирования. Но мне представляется, что такие акции в редких случаях глобально финансируются. Как правило, организация мероприятия сводится к информированию о нем»,— говорит господин Передрук. При этом он полагает, что отсутствие банковских реквизитов может стать основанием для отказа в согласовании мероприятия, хотя акции могут проводиться вообще без финансирования. «Организаторам, наверное, несложно указать свой банковский счет в уведомлении. Тем не менее такие дополнительные ограничения не играют на пользу свободы собраний»,— заключает он.

Добавим, что это не первый случай, когда в Татарстане ужесточают требования для организации митингов. Так, в 2017 году Госсовет принял закон, который обязывает организаторов при согласовании мероприятия более точно формулировать его цель и следить за тем, чтобы участники строго ее придерживались.

Кирилл Антонов