КПРФ готова провести в Татарстане «сходку», а в Чувашии — пикеты

Первый секретарь татарстанского комитета КПРФ Хафиз Миргалимов заявил „Ъ“, что 23 февраля коммунисты все равно выйдут на улицы, несмотря на отказ мэрии Казани согласовать митинги. В любом случае мы будем проводить возложение цветов, пикетирования, может, даже сходку — встречу с депутатами»,— сказал он.

Господин Миргалимов считает «неправильным», что КПРФ акции не разрешили, а 14 февраля был согласованный митинг «Яблока» и ПАРНАС. «Разрешили правым партиям. Почему не разрешили левым? Я не вижу логику»,— сказал он.

Напомним, мэрия Казани отказала КПРФ в согласовании протестных акций, запланированных на 23 февраля во всех районах города. Чиновники сослались на предписание Роспотребнадзора ограничить проведение массовых мероприятий из-за COVID-19. КПРФ получила отказы и в других городах, в том числе в Москве.

«23 февраля мы проведем одиночные пикеты у муниципалитетов и зданий органов власти»,— сообщил „Ъ“ депутат Госсовета Чувашии от КПРФ Александр Андреев.

По его словам, решение об этом было принято после того, как муниципальные власти повсеместно отказали Чувашскому рескому КПРФ в согласовании митингов и шествий против социально-экономического курса правительства РФ и политических репрессий 23 февраля.

«Мы направляли заявки на проведение протестных акций 23 февраля в Чебоксарах, Новочебоксарске, во всех крупных городах и райцентрах Чувашии, но практически все чиновники ответили трафаретным, будто под копирку, отказом в согласовании под тем предлогом, что по указу главы Чувашии еще от 3 апреля 2020 года в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции запрещается проведение каких-либо публичных мероприятий»,— сказал Александр Андреев.

Кирилл Антонов, Олег Ерусланов