К строителям вернулся оптимизм

2020 год завершился улучшением настроений в строительной отрасли, следует из мониторинга Центра конъюнктурных исследований (ЦКИ) НИУ ВШЭ, проведенного по результатам опросов руководителей компаний. Отметим, что в 2019 году эксперты называли строительство одной из самых проблемных базовых отраслей, а в 2020-м вплоть до конца третьего квартала этот сектор по доле пессимистических оценок уступал лишь сильно пострадавшей от пандемии сфере услуг. Теперь же, отмечает директор ЦКИ Георгий Остапкович, строительство уверенно входит в тройку лидеров оптимизма — после сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности.

В ЦКИ работу сектора в 2020 году оценивают как удовлетворительную, несмотря на заметное сокращение объемов строительства. По данным Росстата, строительный сектор завершил год вводом 75,5 млн кв. м жилья, что на 5,9% ниже показателя 2019 года. По мнению аналитиков ВШЭ, спад вызван «исключительно форс-мажорными обстоятельствами» — пандемией и связанными с ней ограничениями. Особенно серьезно сказался на темпах ввода спад во втором квартале, когда часть строек была приостановлена. Свою роль сыграл и отток трудовых мигрантов. Ситуация стабилизировалась во втором полугодии, когда на фоне продления льготной ипотеки начало расти количество новых проектов — это, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, может создать задел для выполнения национальной цели по наращиванию ежегодного ввода жилья до 120 млн кв. м к 2030 году.

Впрочем, о полноценной реабилитации сектора говорить рано. Как отмечают в ЦКИ, для строительства все еще характерна повышенная уязвимость к сохраняющимся неблагоприятным эффектам конъюнктуры. Индекс предпринимательской уверенности в четвертом квартале поднялся на 5 пунктов — до минус 18%, что близко к значениям 2018–2019 годов. На это повлияли рост оптимизма относительно ожидаемой занятости (о планах увеличить ее в начале 2021 года заявили в каждой пятой компании), а также стабилизация фактического состояния портфеля заказов. Однако оценки количества заказов пока говорят о слабом восстановлении потенциала организаций. Так, 28% компаний испытывали в четвертом квартале 2020 года проблемы с заказами, 40% отметили, что их портфель оказался «ниже нормального уровня», и лишь 17% сообщили о росте объемов работ.

Евгения Крючкова