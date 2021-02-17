Не вешать мост Третий переход через Каму может обойтись в рекордные 43,5 млрд рублей

Краевые власти озвучили оценочную стоимость строительства третьего моста через Каму: возведение самого мостового перехода, подходов к нему и выкуп земли для создания транспортной развязки обойдется примерно в беспрецедентные 43,5 млрд руб. Это более чем в два раза дороже строящегося моста через Чусовую. По данным „Ъ-Прикамье“, удорожание проекта произошло из-за дорожных развязок и сложных подъездов к мосту. Место для размещения объекта тоже определено — в створе ул. Крисанова. Депутаты считают строительство еще одного моста через Каму в центре Перми необходимым, но обращают внимание, что придется параллельно

реализовывать два крупных проекта, так как еще не завершено строительство Чусовского моста. По мнению экспертов, одного нового моста

в Перми недостаточно и в будущем потребуется строить еще один — в Мотовилихе.



ермского края по развитию инфраструктуры поддержал внесение третьего моста через Каму в региональный перечень автодорожного строительства.

Как сообщил министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский, мост предлагается разместить в центре Перми, в створе ул. Крисанова. Протяженность объекта вместе с тремя транспортными развязками — 11,95 км, оценочная стоимость — 43,5 млрд руб. Выполнение проектно-изыскательских работ запланировано на 2022–2023 годы, строительство — на 2024–2027 годы.

До этого сообщалось, что рассматривается два варианта размещения моста: в створе ул. Крисанова и в Мотовилихе (в районе площади 1905 года). Приоритетным был первый вариант.

Отметим, что сейчас в регионе возводится другой подобный объект — мост через Чусовую. Стоимость работ оценивается в 18,7 млрд руб., строительство должно завершиться в 2022 году.

По словам источника, знакомого с ситуацией, стоимость строительства самого моста через Каму тоже составляет около 18 млрд руб. «Все остальное — это подходы к нему и искусственные сооружения — путепроводы и прочее»,— поясняет собеседник „Ъ-Прикамье“.

В пресс-службе министерства транспорта Прикамья подтвердили, что в озвученную сумму, помимо затрат на строительство мостового перехода вантового типа, входят расходы на возведение подходов к нему, создание транспортных развязок, выкуп земель. «Необходимо также учитывать, что вантовый мост за счет более сложной конструкции обходится дороже моста с типовым пролетным строением»,— отметили в министерстве. В минтрансе подчеркнули, что это лишь оценочная стоимость и самого проекта пока нет. «При этом оценочная стоимость просчитана в ценах на тот период, когда начнутся строительно-монтажные работы»,— добавили в ведомстве.

Реализовать проект планируется на условиях государственно-частного партнерства. «Пермский край находится в поисках инвестора»,— сообщили в региональном минтрансе.

Ранее интерес к проекту проявлял московский инфраструктурный холдинг АО «Группа „ВИС“». В августе 2020 года правительство Пермского края и компания подписали соглашение о сотрудничестве в рамках государственно-частного партнерства. Тогда сообщалось, что цель соглашения — реализация в Прикамье нескольких инвестпроектов, в том числе строительство моста через Каму.

По оценке руководителя ЗАО «Мостоотряд 123» Юрия Истягина, стоимость проекта по строительству нового моста через Каму определена верно. «Но, конечно, она будет еще уточняться по мере разработки документации и прохождения экспертизы»,— отмечает господин Истягин.

Депутат краевого парламента Юрий Чечеткин высказывает сомнение, сможет ли регион почти одновременно реализовать два таких масштабных проекта. «Для возведения мостового перехода через Чусовую тоже требуются серьезные вложения. Правда, в случае с Камским мостом речь идет о ГЧП. Очень надеюсь, что получится привлечь не только региональные и федеральные средства, но и частные инвестиции»,— говорит господин Чечеткин. Он отмечает также, что для строительства моста через Каму придется пожертвовать некоторыми существующими зданиями, в частности выкупить и снести часть бывшего телефонного завода «Телта» по ул. Окулова. «Но другого удобного места просто нет, а третий мост в любом случае нужен. На старый, Коммунальный, приходится колоссальная нагрузка, автомобилей на нем не бывает разве что только глубокой ночью. Любой ремонт сразу создает массу проблем для всех. С Красавинского моста сегодня сложно заехать в город со стороны Паркового — ул. Строителей перекрыта из-за реконструкции. При этом машин меньше не становится, кроме того, продолжается застройка правого берега, так что прокладывать коммуникации на перспективу просто необходимо»,— считает депутат.

Юрий Истягин полагает, что створ ул. Крисанова — удачное место для размещения моста. «Но Пермь — большой город, протяженный. Одного нового моста недостаточно. Скорее всего, в будущем где-то в Мотовилихе придется строить еще один мост через Каму»,— прогнозирует глава «Мостоотряда 123».

Екатерина Артемова