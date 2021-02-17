Главообразующая конкуренция

Конкурс по отбору главы Соликамского городского округа пройдет в условиях высокой конкуренции. Депутатам местной думы придется выбирать из двух ресурсных кандидатов от градообразующих предприятий: действующего главу Алексея Федотова («Соликамскбумпром») и сотрудника «Уралкалия» Евгения Самоукова. Отметим, что такая ситуация не типична для подобных конкурсов. Как правило, в финал отбора выходят «основной» и «технический» кандидат, а не два основных претендента. Эксперты прогнозируют, что благодаря такому составу кандидатов интрига может сохраниться до заседания думы.



Конкурсная комиссия по отбору главы Соликамского городского округа представит депутатам местной думы двух кандидатов: действующего руководителя города Алексея Федотова, считающегося креатурой «Соликамскбумпрома», и начальника сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» Евгения Самоукова. По данным „Ъ-Прикамье“, программы данных кандидатов по развитию округа были наиболее высоко оценены комиссией. Руководителем муниципалитета станет претендент, заручившийся поддержкой максимального числа депутатов на заседании думы 26 февраля.

Всего на пост главы городского округа претендовали 11 человек. Однако один из кандидатов — бывший глава Соликамска Сергей Девятков не смог принять участие в конкурсе из-за неправильно представленных документов. Еще два претендента (вице-спикер муниципальной думы Евгений Гааг и директор МКУП «Городское хозяйство» Евгений Краузе) сняли свои кандидатуры.

Отметим, что ситуация в Соликамске не типична для конкурсов по отбору руководителей муниципалитетов. Обычно в финал выходят основной претендент, заручившийся поддержкой краевых властей и большинства местных депутатов, и «технический» кандидат. Однако за пост главы Соликамска будут бороться представители двух градообразующих предприятий.

Собеседник, близкий к администрации губернатора, заявил, что кандидаты от «Соликамскбумпрома» и «Уралкалия» были осознанно допущены до финала. «В городе существуют два градообразующих предприятия, и важно, чтобы представитель одного из них одержал чистую победу. Если бы представителя одного из предприятий отсекли на стадии комиссии, это дало бы повод для разговоров о том, что конкурс проходит нечестно, а его результат спланирован заранее»,— отмечает источник.

Собеседник, знакомый с ситуацией в округе, отмечает, что большинство в думе Соликамска составляют сторонники калийщиков. «Соответственно, шансы Евгения Самоукова на победу повышаются, что вполне укладывается в нынешнюю кадровую политику краевых властей, направленную на приход в органы власти новых людей»,— поделился источник.

Политтехнолог Сергей Ильин назвал решение комиссии «логичным и дипломатичным». «Несмотря на обилие кандидатов, на должность главы города всерьез претендовали лишь двое. Они и прошли в финал. В думе есть сторонники и Алексея Федотова, и Евгения Самоукова»,— отмечает эксперт. Он прогнозирует, что в финале может победить кандидат от калийщиков. «У краевых властей выстроены отношения с собственником „Соликамскбумпрома“ и краевым депутатом Виктором Барановым, который активно поддерживал Алексея Федотова. Поэтому мне трудно представить, что действующего главу сняли бы с дистанции. Но при всем уважении к Виктору Баранову, „Уралкалий“ — стратегический партнер властей региона, главный локомотив для экономики и бюджетов Верхнекамья. И выход представителя от калийщиков в финал конкурса позволяет говорить о том, что политический блок администрации губернатора в Соликамске уже фактически запустил процесс транзита власти»,— поясняет Сергей Ильин.

Политтехнолог Олег Борисенко также считает шансы господина Самоукова на победу высокими. «Допустив кандидатов от „Соликамскбум­прома“ и „Уралкалия“ до финала, краевые власти приняли взвешенное решение, проявив уважение к градообразующим предприятиям. Но у калийщиков на данный момент сохраняется перевес в думе, поэтому шансы у Евгения Самоукова выше, чем у Алексея Федотова. Однако не стоит забывать, что это большинство не абсолютное, так что небольшая интрига все же остается»,— полагает эксперт.

Константин Кадочников