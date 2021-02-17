«Русские фонды» вошли в «Доверие»

Инвестиционная группа (ИГ) «Русские фонды» закрыла сделку по приобретению оренбургского негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Доверие». Таким образом, на рынке обязательного пенсионного страхования (ОПС) появился новый игрок, уже неоднократно пытавшийся работать с пенсионными накоплениями. «Русские фонды» продолжают искать новые объекты для поглощения и планируют через пять лет удвоить пенсионные активы. В этом году развернется завершающая стадия консолидации рынка, где есть покупатели и продавцы, которые наконец понимают реальную цену активов, считают эксперты.

Компания ИГ «Русские фонды» «Ладья ривер», которой владеют Сергей Васильев (50%), Константин Бейрит (33,2%) и Геннадий Лаунер (16,8%) купила оренбургский НПФ «Доверие». Это следует из раскрытия состава акционеров фонда, датированного концом января, опубликованного на этой неделе. В НПФ также сменился гендиректор: этот пост занял замгендиректора по правовым вопросам НПФ «Внешэкономфонд» (входит в состав ИГ «Русские фонды») Денис Каньшин, а в состав совета директоров вошли, помимо господ Васильева, Бейрита, Лаунера, также руководитель пенсионного дивизиона ИГ Виталий Плотников и член совета директоров золото- и оловодобытчика «Селигдар» (также входит в состав «Русских фондов») Владимир Щедров. «Сделка по приобретению НПФ была закрыта 25 января»,— уточнил господин Плотников.

До приобретения НПФ «Доверие» ИГ владела «Внешэкономфондом» (на начало года его пенсионные резервы составляли 5,5 млрд руб.), на базе которого в прошлые годы было объединено несколько пенсионных активов «Русских фондов» и который занимался только деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). Осенью прошлого года «Ладья ривер» получила разрешение ФАС на покупку НПФ «Доверие», который кроме НПО (пенсионные резервы — 0,3 млрд руб.) также работал и с ОПС (пенсионные накопления — 7,5 млрд руб.).

Следующим шагом было получение согласования регулятором. При этом здесь могли возникнуть определенные сложности (см. “Ъ” от 2 ноября 2020 года). До 2013 года ИГ вела пенсионный проект, консолидировав 17 НПФ на базе Первого национального пенсионного фонда, который затем был продан структурам экс-совладельца АФК «Система» Евгения Новицкого. Однако ЦБ не допустил НПФ в систему гарантирования прав застрахованных лиц (СГПЗЛ), без чего невозможно заниматься ОПС, а затем, в июне 2016 года, аннулировал его лицензию вместе с другими фондами, собранными господином Новицким в группу.

После этого «Русские фонды» консультировались с ЦБ о введении «Внешэкономфонда» в СГПЗЛ, но отказались от этой идеи, также они пытались приобрести фонды, занимающиеся ОПС, однако регулятор не согласовывал эти сделки, рассказывали ранее “Ъ” несколько человек, знакомых с ситуацией в ИГ.

В этот раз сделка была согласована. Ранее к НПФ «Доверие» присматривались другие игроки, в частности, «ВТБ Пенсионный фонд» хотел купить его по цене «около 8% от активов», акционеры же оренбургского НПФ планировали продать его за 10–11% (см. “Ъ” от 3 августа 2020 года). «Русские фонды» заплатили 10% от активов НПФ «Доверие», знает источник “Ъ”, знакомый с деталями сделки.

«Русские фонды» нацелены на дальнейшие сделки по приобретению пенсионных активов, отмечает господин Плотников, указывая, что группа «владеет конъюнктурой рынка и способна составить конкуренцию другим игрокам». ИГ уже начала поиск новых активов для поглощения, в частности, присматривается к НПФ «Гефест», утверждает один из собеседников “Ъ”. По словам Виталия Плотникова, цели — нарастить активы пенсионного дивизиона ИГ до 30 млрд руб. в течение пяти лет.

«Рынок вступил в завершающую стадию консолидации, которая будет длиться несколько лет»,— говорит руководитель комитета по развитию малых и региональных фондов АНПФ Алексей Морозов. По его словам, многие малые фонды сейчас выставлены на продажу, появились и покупатели, готовые платить за них адекватную цену. Грядут слияния и поглощения и в крупном сегменте. Таким образом, полагает эксперт, начавшиеся сделки свидетельствуют о «финальных аккордах» передела рынка, который все больше мигрирует в государственную сторону.

Илья Усов