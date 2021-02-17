Сирот домой не пускают

Следственное управление СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело по факту халатности в отношении неустановленных сотрудников министерства строительства и ЖКХ региона, комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области и ГКУ СО «Управление капитального строительства». Следствие полагает, что чиновники не сформировали государственный жилфонд для обеспечения детей-сирот жильем и тем самым нарушили права ­последних.

В Саратовской области отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР возбудил уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), допущенной должностными лицами министерства строительства и ЖКХ Саратовской области и сотрудниками комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области и ГКУ СО «Управление капитального строительства», подведомственных министерству.

Следствие считает, что с 2012 года до конца декабря 2020 года сотрудники трех ведомств своевременно не сформировали в Саратовской области специализированный государственный жилищный фонд и не заключили договоры найма жилых помещений с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ­родителей.

В итоге, как отмечает Следственное управление, по состоянию на 1 января 2021 года, общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не обеспеченных жильем, составило 5025 человек, из них право 2573 лиц на получение благоустроенных жилых помещений подтверждено вступившими в законную силу решениями суда.

«Ненадлежащее исполнение должностными лицами своих обязанностей повлекло существенное нарушение прав и законных интересов указанной категории лиц, которые вынуждены нести затраты за наем жилья и проживать в не принадлежащих им жилых помещениях, а также нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. Кроме того, указанное бездействие повлекло за собой неуклонное увеличение числа лиц, не обеспеченных жильем, в связи с чем вновь получившие право на жилое помещение лица данной категории вынуждены длительное время ожидать реализацию своего права»,— пояснили в Следственном ­комитете.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Саратовской области.

Тему обеспечения жильем детей-сирот на прошлой неделе во время визита в регион поднимал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он потребовал от чиновников, чтобы те «предлагали пути решения» проблемы, так как, по его словам, очередь не движется и выполняемые объемы по программе охватывают только ежегодный прирост граждан, имеющих право на жилье.

По данным министерства строительства и ЖКХ Саратовской области, на обеспечение детей-сирот жильем в этом году предусмотрено 782,7 млн руб., что, по оценкам ведомства, позволит решить вопрос для 769 человек. В 2020 году на эти цели правительство региона заложило 746,6 млн руб., квартиры получили 484 граждан из числа детей-сирот.

Как писал „Ъ“, в декабре прошлого года Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) неустановленными лицами казенного предприятия Саратовской области (КПСО) «Госжилстрой» и регионального министерства строительства и ЖКХ. По версии следствия, подведомственное министерству строительства и ЖКХ региона КПСО «Госжилстрой» (в октябре 2016 года преобразовано в ООО «Госжилстрой» с единственным учредителем — министерством строительства и ЖКХ области) заключило контракты с четырьмя строительными организациями на строительство 11 многоквартирных домов в 10м микрорайоне района Солнечный2 города ­Саратова.

С января 2014 года по декабрь 2019 года должностные лица КПСО «Госжилстрой», а затем ООО «Госжилстрой» и министерства строительства и ЖКХ Саратовской области, «злоупотребляя своими должностными полномочиями, имея возможность произвести расчет по договорам подряда денежными средствами», передали строительным организациям 388 жилых помещений в счет погашения части долга по контрактам. Эти квартиры, как отмечают в СУ СКР по Саратовской области, должны были быть предоставлены гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области вчера в течение дня не смогли прокомментировать уголовное дело.

Сергей Петунин