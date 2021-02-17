В Самарской области сократят чиновников

В правительстве Самарской области сократят число руководителей и заместителей для повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти региона. С текущего года с 21% до 20% сокращается доля руководителей структур со штатом от 20 сотрудников. В структурах, где штат составляет до 20 человек, доля руководителей уменьшается на 5% — с 30% до 25%. Число заместителей руководителя в структуре, за исключением министерств, сократилось с четырех до трех. Эксперты считают, что такое количественное изменение штата вряд ли изменит ситуацию. По их мнению, чтобы повысить эффективность, нужно сократить количество принципиальных согласований — «маршрут бумаги должен быть короче». Эксперты отмечают, что такое решение может быть связано с предстоящими выборами, а также с бюджетными ­вопросами.

В правительстве Самарской области сократится число руководителей и заместителей. Постановление об изменениях нормативов штатной численности государственных гражданских служащих Самарской области в органах исполнительной власти опубликовано на сайте правительства региона.

Региональные власти уточняют, что сокращение штата необходимо для повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти Самарской области.

Так, согласно документу постановления, с текущего года с 21% до 20% сокращается доля должностей гражданской службы категории «руководители» структуры со штатной численностью от 20 сотрудников. В структурах, где штатная численность составляет до 20 человек, доля руководителей уменьшается на 5% — с 30% до 25%.

В постановлении уточняется, что данные изменения не касаются руководителя органа исполнительной власти региона, заместителей руководителей департаментов и руководителей территориальных структурных подразделений органа исполнительной власти.

Количество заместителей руководителя в структуре органа исполнительной власти области, за исключением министерств, сократилось с четырех до трех.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев не уверен, что такое количественное изменение к чему-то приведет: «Не уверен, что если в организации из 20 сотрудников их станет 19, то кому-то от этого станет лучше, кроме Министерства финансов».

По мнению эксперта, сокращение заместителей может повысить эффективность работы, потому что уменьшится количество согласований: «Но оно тут же уменьшит эту эффективность. Согласование должно будет проводить уже меньшее количество людей. Но все равно какие-то согласования остаются, и в результате документы как ходили месяцами, так и будут ходить». Дмитрий Журавлев считает, что для того, чтобы повысить эффективность, нужно сократить количество принципиальных согласований — «маршрут бумаги должен быть короче».

«Половина всех чиновников может исчезнуть, и этого не заметит никто. Потому что их задача, получив на согласование бумагу с подписью нижестоящего, поставить свою, и через месяц отдать вышестоящему. Срок рассмотрения — месяц. Чем больше согласований, тем дольше идет бумага»,— поясняет эксперт.

По мнению Дмитрия Журавлева, такое решение может быть связано с предстоящими выборами: «Это (сокращение чиновников) всегда очень нравится населению. Также это вопросы бюджета. Министерство финансов РФ с радостью рассматривает любой вариант, при котором нижестоящих чиновников становится меньше, потому что им зарплату надо платить из бюджета. Для Минфина это подарок судьбы, правильная тенденция. Люди должны понимать, что чиновников становится меньше. Их потом все равно станет больше, но это уже потом. Именно поэтому сокращается аппарат правительства в целом».

Ани Айазян