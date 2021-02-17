Москва взяла управление на себя

Следственный департамент МВД России взял на особый контроль расследование уголовного дела по факту преднамеренного банкротства АО «Промышленное строительство» (Тольятти). Конкурсный управляющий организации ранее сообщал о продаже по заниженной стоимости залогового имущества организации через другие коммерческие структуры. Результатом осуществления фиктивных торгов стали многомиллионные убытки бюджета и кредиторов компании. Эксперты полагают, что центральный аппарат МВД сможет более тщательно разобраться в резонансном уголовном деле, которое несколько раз пытались закрыть местные следователи.
В Следственный департамент МВД России поступило для дальнейшего изучения уголовное дело, возбужденное по факту признаков преднамеренного банкротства тольяттинского АО «Промышленное строительство» (прежнее название — ОАО «Автозаводстрой»). Их ранее выявил конкурсный управляющий Александр Братяшин. Уголовное дело взято на особый контроль центральным аппаратом МВД, поскольку идет речь о крупном материальном ущербе, в том числе бюджету и кредиторам.
ОАО «Автозаводстрой» занималось возведением производственной площадки для выпуска автомобилей Chevrolet Niva второго поколения. Старт серийного производства внедорожника назначили на декабрь 2015 года. Однако до ввода объекта в эксплуатацию дело не дошло. Проект ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ» был окончательно свернут в феврале 2018 года. В декабре 2019 года стало известно, что АвтоВАЗ выкупает 50процентную долю американского концерна в совместном предприятии с американским автомобильным концерном GM. С августа 2020 года автомобили Chevrolet Niva производятся под брендом Lada.
Конкурсный управляющий Александр Братяшин ранее выявил, что сделка ОАО «Автозаводстрой» с ООО «Джей Ви Системз» (дочерней фирмой ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ») была заключена на «невыгодных условиях, что привело к банкротству предприятия и неспособности удовлетворять требования кредиторов». Когда строительство производственной площадки было завершено более чем на 80%, подрядчик получил уведомление о расторжении договора. В ОАО «Автозаводстрой» заявляли, что заказчик не заплатил за выполненные работы около 2 млрд руб., в ООО «Джей Ви Системз» задолженность не признавали.
По данным „Ъ“, рыночная стоимость недвижимого имущества ОАО «Автозаводстрой» в мае 2015 года составляла более 785 млн руб., земельный участок оценивался в 56 млн руб. Указанная недвижимость была продана в это же время АО «Ангар» за 430 млн руб. или в почти в два раза ниже рыночной стоимости. Спустя месяц недвижимость была продана другой организации — ООО «Райз». Путем проведения фиктивных торгов с участием нескольких фирм недвижимость была переоформлена с ООО «Райз» на ООО «Валео Сервис». Фиктивность проведения этих торгов подтвердилась решением Самарского арбитражного суда, установившего, что информация о торгах была опубликована в газете, ни разу не выпустившей ни одного тиража издания. В отношении ООО «Райз» была введена процедура банкротства. По мнению заявителей, к данной схеме может быть причастен президент ассоциации «Версиво» Алексей Долматов и аффилированные ему лица. В обращениях в правоохранительные органы также было сказано, что действия по продаже имущества могли проводиться сообща с тольяттинским бизнесменом Игорем Кадыровым — экс-бенефициаром ОАО «Автозаводстрой».
Уголовное разбирательство сопровождалось скандалами. Несколько раз местные следователи пытались вынести постановление об отказе в возбуждении дела, однако получали отказ со стороны вышестоящих инстанций. Источник „Ъ“, знакомый с ситуацией, не исключает, что после тщательного расследования в центральном аппарате МВД фигурантами уголовного дела могут стать «серьезные люди».
Данное уголовное разбирательство с участием «Автозаводстроя» не является единственным. В мае 2020 года было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). По выявленным конкурсным управляющим Александром Лбовым данным, руководство ООО «Автозаводстрой» реализовало продажу единственного актива компании — недвижимость на земельном участке на ул. Борковской, 17. Участок несколько раз переоформлялся на различные организации через торги. По мнению следствия, это заведомо повлекло неспособность юрлица удовлетворить требования кредиторов. Ущерб был нанесен и государству в лице ФНС.Недвижимость на этом участке являлась предметом залога и могла быть реализована конкурсным управляющим, так как «Автозаводстрой» находится в процедуре банкротства, однако вместо этого оказались в собственности ООО «Валео Сервис». На арестованном земельном участке французская компания Valeo строит новое предприятие по производству автокомпонентов.
В ГУВД Самарской области ситуацию не комментируют. «Как правило, центральный аппарат берет под контроль либо резонансные дела, либо те дела, с расследованием которых не справляются местные сотрудники. Не исключена и нечистоплотность со стороны следователей. Думаю, по этим фактам, если они будут установлены, будет проведена проверка и со стороны внутренней безопасности МВД»,— полагает собеседник „Ъ“ в ведомстве.
Член Ассоциации юристов России, партнер юридического «Легес-Бюро» Татьяна Завьялова полагает, что после направления дела в Следственный департамент МВД России возможен более тщательный контроль его расследования.