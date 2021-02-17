Москва взяла управление на себя

Следственный департамент МВД России взял на особый контроль расследование уголовного дела по факту преднамеренного банкротства АО «Промышленное строительство» (Тольятти). Конкурсный управляющий организации ранее сообщал о продаже по заниженной стоимости залогового имущества организации через другие коммерческие структуры. Результатом осуществления фиктивных торгов стали многомиллионные убытки бюджета и кредиторов компании. Эксперты полагают, что центральный аппарат МВД сможет более тщательно разобраться в резонансном уголовном деле, которое несколько раз пытались закрыть местные следователи.

В Следственный департамент МВД России поступило для дальнейшего изучения уголовное дело, возбужденное по факту признаков преднамеренного банкротства тольяттинского АО «Промышленное строительство» (прежнее название — ОАО «Автозаводстрой»). Их ранее выявил конкурсный управляющий Александр Братяшин. Уголовное дело взято на особый контроль центральным аппаратом МВД, поскольку идет речь о крупном материальном ущербе, в том числе бюджету и ­кредиторам.

ОАО «Автозаводстрой» занималось возведением производственной площадки для выпуска автомобилей Chevrolet Niva второго поколения. Старт серийного производства внедорожника назначили на декабрь 2015 года. Однако до ввода объекта в эксплуатацию дело не дошло. Проект ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ» был окончательно свернут в феврале 2018 года. В декабре 2019 года стало известно, что АвтоВАЗ выкупает 50процентную долю американского концерна в совместном предприятии с американским автомобильным концерном GM. С августа 2020 года автомобили Chevrolet Niva производятся под брендом Lada.

Конкурсный управляющий Александр Братяшин ранее выявил, что сделка ОАО «Автозаводстрой» с ООО «Джей Ви Системз» (дочерней фирмой ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ») была заключена на «невыгодных условиях, что привело к банкротству предприятия и неспособности удовлетворять требования кредиторов». Когда строительство производственной площадки было завершено более чем на 80%, подрядчик получил уведомление о расторжении договора. В ОАО «Автозаводстрой» заявляли, что заказчик не заплатил за выполненные работы около 2 млрд руб., в ООО «Джей Ви Системз» задолженность не признавали.

По данным „Ъ“, рыночная стоимость недвижимого имущества ОАО «Автозаводстрой» в мае 2015 года составляла более 785 млн руб., земельный участок оценивался в 56 млн руб. Указанная недвижимость была продана в это же время АО «Ангар» за 430 млн руб. или в почти в два раза ниже рыночной стоимости. Спустя месяц недвижимость была продана другой организации — ООО «Райз». Путем проведения фиктивных торгов с участием нескольких фирм недвижимость была переоформлена с ООО «Райз» на ООО «Валео Сервис». Фиктивность проведения этих торгов подтвердилась решением Самарского арбитражного суда, установившего, что информация о торгах была опубликована в газете, ни разу не выпустившей ни одного тиража издания. В отношении ООО «Райз» была введена процедура банкротства. По мнению заявителей, к данной схеме может быть причастен президент ассоциации «Версиво» Алексей Долматов и аффилированные ему лица. В обращениях в правоохранительные органы также было сказано, что действия по продаже имущества могли проводиться сообща с тольяттинским бизнесменом Игорем Кадыровым — экс-бенефициаром ОАО «Авто­заводстрой».

Уголовное разбирательство сопровождалось скандалами. Несколько раз местные следователи пытались вынести постановление об отказе в возбуждении дела, однако получали отказ со стороны вышестоящих инстанций. Источник „Ъ“, знакомый с ситуацией, не исключает, что после тщательного расследования в центральном аппарате МВД фигурантами уголовного дела могут стать «серьезные люди».

Данное уголовное разбирательство с участием «Автозаводстроя» не является единственным. В мае 2020 года было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). По выявленным конкурсным управляющим Александром Лбовым данным, руководство ООО «Автозаводстрой» реализовало продажу единственного актива компании — недвижимость на земельном участке на ул. Борковской, 17. Участок несколько раз пере­оформлялся на различные организации через торги. По мнению следствия, это заведомо повлекло неспособность юрлица удовлетворить требования кредиторов. Ущерб был нанесен и государству в лице ФНС.Недвижимость на этом участке являлась предметом залога и могла быть реализована конкурсным управляющим, так как «Автозаводстрой» находится в процедуре банкротства, однако вместо этого оказались в собственности ООО «Валео Сервис». На арестованном земельном участке французская компания Valeo строит новое предприятие по производству авто­компонентов.

В ГУВД Самарской области ситуацию не комментируют. «Как правило, центральный аппарат берет под контроль либо резонансные дела, либо те дела, с расследованием которых не справляются местные сотрудники. Не исключена и нечистоплотность со стороны следователей. Думаю, по этим фактам, если они будут установлены, будет проведена проверка и со стороны внутренней безопасности МВД»,— полагает собеседник „Ъ“ в ­ведомстве.

Член Ассоциации юристов России, партнер юридического «Легес-Бюро» Татьяна Завьялова полагает, что после направления дела в Следственный департамент МВД России возможен более тщательный контроль его расследования.

Евгений Чернов