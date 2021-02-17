Избирателям Петербурга предложат блокчейн

Центральная избирательная комиссия перечислила критерии, по которым будут подбирать регионы, способные принять участие в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы. Сейчас ЦИК собирает статистические данные от региональных органов исполнительной власти. В Петербурге такая работа уже ведется, а по ее завершении все сведения будут переданы в Москву. Однако в городе пока нет понимания, как работать с системой, предлагаемой ЦИК. Эксперты отмечают, что электронное голосование неизбежно станет нормой, но начать правильнее было бы с цифровизации этапов подачи документов на выдвижение и регистрации кандидатов.

Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании московской Общественной палаты 16 февраля рассказала, что для принятия решения об участии регионов в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы 2021 года будут учитываться пять критериев. Речь о числе избирателей — пользователей ЕПГУ (портала госуслуг), качестве интернет-покрытия, санитарно-эпидемиологической ситуации, способности избиркомов обеспечить обучение сотрудников и информировать избирателей, а также о готовности местной общественной палаты обеспечить наблюдение. Необходимые данные уже начали собирать в Петербурге.

Власти города и ранее просили принять его в число регионов, которые будут голосовать электронно. Правительство успело создать и протестировать собственную систему ДЭГ перед голосованием по поправкам к Конституции, однако ЦИК выступила против. У нее был ряд серьезных нареканий к работе СПбИК после муниципальных выборов 2019 года. Вице-губернатор Ирина Потехина, которая тогда отвечала за внутреннюю политику, заявляла, что город был полностью готов к новому виду голосования, но ее аргументы не удовлетворили москвичей (см. “Ъ” от 05.06.2020). Через полгода глава горизбиркома Виктор Миненко ушел в отставку, и у Петербурга вновь появился шанс на электронные выборы.

Нынешний политический вице-губернатор Александр Бельский сказал, что к системе ДЭГ, которая использовалась в Москве, пока вопросов больше, чем ответов. «Когда мы предлагали свою систему перед голосованием по поправкам к Конституции, мы понимали, как она работает. Мы ее тестировали. Сейчас мне, например, не до конца ясно, как работает московская. Если бы речь шла о небольшом регионе, тогда можно было бы быть спокойными. У нас же более полутора миллиона человек, кажется, пользуется госуслугами, выдержит ли система, если они все разом попытаются проголосовать,— не уверен»,— говорит господин Бельский. Он также добавил, что рассчитывает на то, что ЦИК проведет семинар, на котором ответит на все вопросы по их системе ДЭГ.

Во время голосования по поправкам, а именно 25 июня, произошел кратковременный сбой, как оказалось, из-за большого количества посетителей сайта. Для обеспечения голосования используется блокчейн — отдельный ключ для шифрования, а другой для последующей расшифровки данных, полученных от избирателей.

Экс-полпред президента (Бориса Ельцина) в Петербурге, Ленобласти и МПА СНГ, экс-кандидат в главы избиркома Петербурга Сергей Цыпляев считает, что необходимо заниматься цифровизацией пассивного избирательного права. «Проблема любой системы голосования — доверие. Сейчас уровень доверия к выборам невелик, и, я считаю, электронным решили сделать совсем не то. Нужно в первую очередь электронной сделать регистрацию, чтобы можно было удаленно подавать документы, регистрироваться, чтобы никто не искал избиркомы и не пробивался через очереди»,— уверен господин Цыпляев.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что к электронному голосованию люди будут привыкать неизбежно. «Доверие к голосованию в целом не очень высокое, и электронное голосование вряд ли может что-то еще испортить. Мы все равно понимаем, что через какое-то время ДЭГ станет естественным процессом. Для большого числа молодежи гораздо удобнее нажать кнопку на смартфоне, чем идти к каким-то бабушкам на участки, которым они не доверяют. Примечателен вопрос с системой, которая предлагается ЦИК. Москва будет действовать по принципу: хотите электронное голосование — пользуйтесь нашими разработками»,— говорит эксперт.

Олег Дилимбетов