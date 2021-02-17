Шум уложили в СанПиН

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Башкирии отозвало иск о выполнении требований санитарного законодательства в отношении дома на улице Первомайской, 2 в Уфе. В прошлом году по иску ведомства Октябрьский районный суд обязал администрацию Уфы снизить уровень шума от транспорта на придомовой территории и в квартире заявительницы Елены Сафоновой до разрешенных санитарно-эпидемиологическими требованиями значений. Мэрия обжаловала решение в Верховном суде республики. На очередном заседании по апелляционной жалобе представитель Роспотребнадзора объяснил отказ от иска грядущим изменением требований СанПиНа.

Вчера Верховный суд Башкирии отменил решение Октябрьского районного суда Уфы и прекратил производство по делу о выполнении требований санитарного законодательства в отношении дома на улице Первомайской, 2 в Черниковке. В сентябре прошлого года Октябрьский райсуд удовлетворил иск республиканского Управления Роспотребнадзора к мэрии Уфы. Городские власти обязаны были привести уровень шума на придомовой территории дома и в квартире Елены Сафоновой, которая обратилась с жалобой в Роспотребнадзор, в соответствие с требованиями СанПиНа.

Замеры, проведенные в 2019 году ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», выявили, что в квартире госпожи Сафоновой было превышение уровня звука от машин на перекрестке улиц Первомайской и Комарова. Уровень звука в дневное время суток составил 52 дБА при допустимом 40 дБА, в ночное время — 50 дБА при допустимом уровне 30 дБА. «У лиц, подвергающихся действию шума, отмечаются изменения секреторной и моторной функции желудочно-кишечного тракта, нарушение основного, витаминного, углеводного, белкового, жирового, солевого обменов»,— сообщалось в иске Роспотребнадзора.

В 2015 году по иску семьи Сафоновых ВС Башкирии обязал мэрию установить вокруг дома шумозащитные сооружения. В суде Елена Сафонова указывала, что в 2008 году мэрия расширила улицу Комарова с четырех до шести полос и уничтожила газон рядом с домом, что привело к повышению уровня шума. Она просила сузить проезжую часть и высадить вдоль дороги крупномеры. В 2016 году городские власти огородили дом со стороны улиц Первоймайской и Комарова трехметровым забором, который заявительницу не устроил. В декабре прошлого года мэрия сменила ограждение на шестиметровый экран.

Администрация Уфы, которая не признала исковые требования Роспотребнадзора, обжаловала решение Октябрьского райсуда в вышестоящей инстанции. Вчера на очередном заседании по апелляционной жалобе представитель Роспотребнадзора отозвал исковое заявление, сославшись на действующее решение об установке шумозащитного экрана. Также отзыв иска был мотивирован тем, с 1 марта санитарно-эпидемиологические требования изменятся — допустимый уровень шума в пределах красных городских линий увеличится на 5 дБА, сообщили „Ъ“ в пресс-службе Верховного суда республики со ссылкой на выступление юриста ведомства.

Получить комментарий у представителя Роспотребнадзора вчера не удалось. Елена Сафонова, привлеченная к разбирательству в качестве третьего лица, заявила, что считает изменение позиции ведомства следствием давления на него со стороны местных властей. «Я разговаривала с санитарными врачами управления, и они заявили, что нормативы по шуму остаются прежними, законодательство не меняется. Доводы юриста Роспотребнадзора об отзыве иска — просто уловка, чтобы завершить разбирательства»,— сообщила она.

По словам госпожи Сафоновой, она намерена провести новые замеры уровня шума и подать новый иск. Решение ВС об установке экрана она считает неисполненным, так как шестиметровый забор снизил уровень звука незначительно. Исполнительное производство по делу не закрыто, добавила жительница.

Вместе с тем, как стало известно „Ъ“, несколько жителей дома подали в конце прошлого года иск в Октябрьский райсуд о сносе шумозащитной конструкции. По их словам, забор не снизил уровень шума, нарушает инсоляцию нижних этажей и пожарные нормы, повышает аварийность на дороге, так как загораживает обзор на перекрестке улиц Комарова и Первомайской.

Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов считает грядущие изменения СанПиНа надуманным основанием для отзыва иска.

Управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров отметил, что Роспотребнадзор, отозвав иск, «просто разрубил узел проблем». Дальнейшее рассмотрение спора, считает он, только усложнило бы ситуацию. Юрист полагает, что участникам конфликта не стоило вынуждать Верховный суд выбирать конкретный способ устранения допущенных мэрией нарушений. «Суд не должен решать вопросы градостроительства. Его задача — зафиксировать факт нарушения и обязать муниципалитет самостоятельно найти разумный способ решения, а не подменять собой отдел архитектуры и градостроительства»,— говорит он.

Влада Шипилова