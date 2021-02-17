Группа «АБЗ-1» перекладывает асфальт

Участники рынка дорожного строительства, переживающие нелегкие времена из-за сокращения портфеля заказов и финансирования в Петербурге, рассматривают диверсификацию бизнеса. В частности, один из крупнейших подрядчиков Петербурга АБЗ-1 планирует выйти в пять новых регионов, следует из отчета предприятия. Компания не стала участвовать в конкурсах по ремонту дорог в текущем году, контракты достались двум другим лидерам рынка. Аналитики считают, что компании вынуждены искать занятость для техники и рабочих, но для Петербурга ситуация грозит тем, что на арене останутся средние игроки, а квалифицированных подрядчиков будет сложно найти, если объемы работ увеличатся.

Группа «АБЗ-1» планирует расширение масштабов деятельности путем освоения новых региональных рынков с целью диверсификации имеющейся базы заказчиков, говорится в отчете компании по итогам 2020 года. Цель подобных шагов — уменьшение зависимости от бюджета Санкт-Петербурга как основного источника финансирования дорожного строительства в городе, следует из документа. В компании “Ъ” сообщили об интересе к контрактам в Тверской, Московской, Псковской и Новгородской областях, а также в Республике Карелия.

Группа планирует осуществить ряд инвестиций, направленных на создание дополнительных производственных центров и дорожно-строительных групп. Общая стоимость одного такого мобильного производственно-дорожного комплекса может составлять до 600 млн рублей и варьироваться в зависимости от технологий, которые могут быть затребованы для обеспечения всего комплекса работ, отмечается в сообщении компании.

Сегодня 60% российских дорог федерального значения не соответствует нормативным требованиям, в 13 субъектах РФ доля автодорог регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, превышает 80%, а 19% мостов нуждается в реконструкции.

Среди рисков, которые выделяют участники дорожно-строительной отрасли, сжатие деловой активности в строительных организациях вследствие пандемии COVID-2019, сокращение портфеля заказов и уменьшение численности персонала компаний в связи с оптимизацией расходов в период ограничений, спровоцированных пандемией в 2020 году. Кроме этого, основным поставщиком битума в Ленинградской области является ООО «Киришинефтеоргсинтез», а общая ориентация для асфальтобетонных заводов Петербурга на него несет опасность возникновения периодических перебоев в поставке сырьевого материала. «Такие перебои ведут к определенным потерям выпуска основной продукции компании»,— заключают в АБЗ-1.

В связи с тем, что практически единственными заказчиками инфраструктурных проектов в городе и области всегда являются власти различных уровней, финансирование со стороны которых осуществляется с большими задержками, производители асфальта, как и весь дорожно-строительный бизнес, работают в кредит. Это приводит к иммобилизации оборотного капитала и, как следствие, к срыву заказов и потере доходов, говорится в документе.

В группу компаний «АБЗ-1» входит четыре предприятия, в том числе завод. Компания зарегистрирована в Петербурге. Среди основных акционеров — АО «ПСФ "Балтийский проект"», гендиректор АО «ПСФ "Балтийский проект"» и ОАО «АБЗ-1» Владимир Калинин и АО «Альянс-проект». Конечным бенефициаром группы является Владимир Калинин, заявляют в компании. Суммарный оборот группы в 2019 году составил около 7 млрд рублей, следует из данных компании. Портфель заказов на поставку асфальтобетонных смесей, дорожно-строительных работ на ближайшие четыре года составляет более 20 млрд рублей.

Крупнейшие по объему заказов подрядчики Петербурга — АО «ПО "Возрождение"», АО «АБЗ-Дорстрой», АО «ВАД», ООО «СК "Орион плюс"», АО «Буер», АО «Трест». Адресно-инвестиционная программа комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) города по отрасли «дорожное хозяйство» в 2021 году составляет 17,6 млрд рублей, а программа ремонта трасс — 5 млрд рублей. По сравнению с прошедшим годом в 2021-м протяженность ремонтируемых дорог сократится более чем в 1,6 раза, до 89,5 км. Тротуарная часть будет отреставрирована в объеме 361,8 тыс. кв. м, а проезжая часть — 1,1 млн. кв. м по сравнению с 655,8 тыс. и 2,4 млн. кв. м годом ранее.

Принципиально изменился подход к распределению подрядов на ремонт дорог: вместо четырех территорий и лотов в этом году Петербург разыгрывал только два договора сроком на два года — южные и северные районы, конкурсы выиграли ВАД и «Орион плюс», напоминает главный аналитик ГК «АЛОР» Алексей Антонов.

Решение группы «АБЗ-1» логично, считает глава Ассоциации предприятий дорожного комплекса (АСДОР) Санкт-Петербурга Юрий Агафонов. «У крупных компаний существует минимальная планка портфеля заказов, снижение которой приведет к простаиванию техники и увольнению рабочих»,— говорит эксперт. По данным ассоциации, 80% тендеров в дорожном строительстве России, начальная максимальная цена контракта которых превышает 500 млн рублей, признаются несостоявшимися. «Это говорит о том, что в регионах не осталось крупных компаний. Эта ситуация чревата невозможностью найти квалифицированных подрядчиков на объекты при резком увеличении финансирования в Петербурге»,— заключает он.

Яна Войцеховская