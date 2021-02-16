Зарегистрирован второй кандидат на пост мэра Ейска

Фото: "Деловой Ейск"

Еще один кандидат подал документы для участия в конкурсе на замещение должности мэра Ейска. Им стал 49-летний заместителем главы Щербиновского района по вопросам ЖКХ Юрий Филько, сообщает «Деловой Ейск».

Господин Филько родом из станицы Староминской, окончил Ростовскую государственную академию строительства.

Как писал “Ъ-Кубань”, должность главы Ейска стала вакантной 25 декабря 2020 года, когда депутаты Ейского городского поселения единогласно проголосовали за досрочную отставку главы города Валерия Кулькова. Исполнять обязанности главы Ейска назначили его заместителя Андрея Скачедуба. В середине января стартовала регистрация кандидатов на пост мэра. Первым документы подал депутат горсовета Александр Тихонов. Прием документов кандидатов завершится 19 февраля 2021 года. Выбирать главу будет конкурсная комиссия, состоящая из шести человек.

Наталья Решетняк