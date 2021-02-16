Для Интендантских складов выбрали нового подрядчика

Министерство культуры РФ определило подрядчика на выполнение ремонтно-реставрационных работ с приспособлением к современному использованию на объекте культурного наследия «Здание Главного Кригс-Комиссариата (Интендантские склады)» на улице Глинки, д.2 в Петербурге.

Победителем тендера признано ООО «ПСК Строймонолит». С подрядчиком подпишут контракт на 430,9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Работы должны быть выполнены до 25 ноября 2023 года.

Контракт с предыдущим подрядчиком — компанией «Гласстрой» был расторгнут. Ранее работы на объекте выполняло ООО «Ремстройфасад», но соглашение с компанией разорвали в 2017 году.