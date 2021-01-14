Конкурс на реставрацию Интендантских складов в Петербурге отменен. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Информация об отмене определения поставщика была размещена 13 января.

Напомним, что тендер на проведение ремонтно-реставрационных работ с приспособлением к современному использованию на объекте культурного наследия «Здание Главного Кригс-Комиссариата (Интендантские склады)» на улице Глинки, д.2 был объявлен Министерствомкультуры РФ в конце прошлого года. Стоимость работ по контакту составляла 271,5 млн рублей. Участники закупки могли подать заявки до 19 января 2021 года.

Контракт с предыдущим подрядчиком — компанией «Гласстрой» был расторгнут. Ранее работы на объекте выполняло ООО «Ремстройфасад», но соглашение с компанией разорвали в 2017 году.