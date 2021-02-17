Семейное дело

Следственный комитет РФ (СКР) завершил расследование дела бывшего начальника отдела Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Алтайскому краю Александра Медведева, его супруги и родителей. Как указывается в материалах дела, снабженец от МВД при помощи жены, ранее служившей в тыловых подразделениях полиции, организовал поставку в один из районов края контрафактного табака и алкоголя, изъятых в качестве вещественных доказательств. Мать и отец полицейского якобы занимались реализацией суррогата. Александру Медведеву дополнительно инкриминируется мошенничество на 220 тыс. руб. и получение взятки в 1,5 млн руб. Все члены семьи Медведевых свою вину отрицают.



В Алтайском крае суд рассмотрит уголовное дело экс-начальника отдела Центра хозяйственного и сервисного обеспечения регионального главка МВД 44-летнего Александра Медведева и трех членов его семьи. Оно было возбуждено в апреле прошлого года по материалам службы собственной безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю. Кроме снабженца от МВД, следователи привлекли к уголовной ответственности его супругу, а также отца и мать. Всем четверым предъявили обвинение в незаконном сбыте немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий в крупном размере (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2016–2019 годах полицейский при помощи жены, ранее занимавшей должность специалиста тылового обеспечения УМВД по городу Барнаулу, наладил поставку в Краснощековский район региона контрафактного товара, изъ­ятого в качестве вещдоков по ряду уголовных и административных дел. Реализацией суррогата местным жителям якобы занимались родители полицейского. По мере необходимости служебный транспорт центра обеспечения ГУ МВД доставлял им ящики со спиртным и сигаретами. Торговля конфискатом, подсчитало следствие, принесла семье полицейского доход в размере 130 тыс. руб.

Как рассказали в краевом управлении СКР, снабженцу от МВД были дополнительно инкриминированы обвинения во взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, полицейский якобы получил 10-процентный откат от поставщика за заключение восьми контрактов на ремонт средств связи для райотделов внутренних дел на сумму около 15 млн руб. Правоохранитель включил в конкурсную документацию дополнительные критерии, позволившие победить конкретному поставщику, считет следствие. В третьем эпизоде дела речь идет о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) при оплате фиктивных актов выполненных работ по установке систем видеонаблюдения на объектах МВД. «В действительности такие работы не проводились, а аппаратура стоимостью более 220 тыс. руб. похищена»,— сообщили в прокуратуре Алтайского края, которая вела надзор за ходом следствия.

В июне 2020 года Александра Медведева задержали. Еще до завершения расследования он был уволен из органов по компрометирующим основаниям. Причиной увольнения значится «совершение проступка, порочащего честь и достоинство». На имущество экс-полицейского стоимостью свыше 11 млн руб. суд наложил арест. Он должен обеспечить выплату крупного штрафа, к которому, помимо лишения свободы, может быть приговорен бывший полицейский в случае признания вины. В опись арестованного попали жилой дом, несколько земельных участков, четыре автомобиля, два автоприцепа и наличные в сумме 500 тыс. руб. Вчера прокурор Алтайского края Александр Руднев утвердил обвинительное заключение по делу семьи Медведевых и направил его в Ленинский райсуд Барнаула.

Никто из фигурантов дела не согласился с предъявленными обвинениями, считая их необоснованными. На следствии Медведевы настаивали на своей полной непричастности к инкриминируемым преступлениям.

Константин Воронов