Навальный пожаловался в Совет Европы на неисполнение решения ЕСПЧ по делу «Ив Роше»

Защита Алексея Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы, сообщила «Интерфаксу» его адвокат Ольга Михайлова. В обращении говорится, что господин Навальный просит принять меры в отношении России в связи с неисполнением властями решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше».

«Мы обратились в Комитет министров Совета Европы, наше обращение будет рассмотрено на заседании в марте»,— заявила госпожа Михайлова.

В октябре 2017 года ЕСПЧ признал несправедливым приговор Алексею Навальному и его брату Олегу Навальному по делу «Ив Роше». Согласно решению, дело должно быть вновь рассмотрено российским судом, а братья Навальные должны получить компенсации: Алексей Навальный — €55 тыс., Олег Навальный — €27 тыс.

Президиум Верховного суда в апреле 2018 года оставил в силе приговор братьям Навальным по делу «Ив Роше».

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок реальным (3,5 года лишения свободы в колонии общего режима). Суд признал, что он нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше».

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