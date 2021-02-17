Статистические погрешности

Несмотря на действовавшие в прошлом году ограничения из-за COVID-19, потери туристической индустрии для Москвы оказались не критическими — именно так читается вчерашнее сообщение в блоге мэра Москвы Сергея Собянина. Он уверен: туротрасль Москвы выдержала удар. По расчетам властей, за прошлый год столицу посетили 13,6 млн туристов, это на 46% ниже значения 2019 года, но превышает официальное население города — 12,6 млн человек. Но самих участников туррынка такие подсчеты вряд ли воодушевят.

По данным Ассоциации туроператоров России, поток организованных туристов в Москву в 2020 году сократился намного существеннее — примерно на 80%. Расхождение в оценках мэрии и рынка возникает, по всей видимости, из-за разных методологий подсчетов. Операторы традиционно считают гостей, пользующихся объектами туристической инфраструктуры, а власти — всех, кто приехал в город и не начал здесь работать.

Так, в мэрии считают, что среднестатистический турист — это тот, кто проводит в столице пять-шесть дней, живя в арендованной квартире или в гостях у родственников. Самым популярным времяпровождением гостей в Москве в эпоху закрытых музеев, по мнению чиновников из мэрии, стал шопинг. Проблема статучета приезжающих в Россию туристов для рынка не новая: его участники давно перестали ориентироваться на данные по турпотоку, которые собирает Росстат. Ведомство считает туристами почти всех прибывающих в страну гостей, в том числе людей, пересекающих границу с личными целями. На этом фоне ключевыми въездными направлениями для страны традиционно становятся приграничные Украина и Казахстан.

На деле перед туриндустрией Москвы в 2021 году стоит серьезный вызов — постепенное восстановление турпотока. Согласно недавнему исследованию KPMG, культурно-познавательный сегмент туризма пострадал от COVID-19 сильнее других: снижение спроса на услуги отметили 74% респондентов компании, а быстрых темпов восстановления направления ждет 21% участников исследования. Эти тенденции подтверждаются: опрошенные мною участники туррынка рассказывают, что на фоне активного бронирования летнего пляжного отдыха спрос на экскурсионный отдых остается на минимальном уровне. Не помогает даже снижение цен.

Однозначного ответа на вопрос, почему классические туристы больше не хотят ехать в Москву, у рынка нет. Версии варьируются между снижением доходов, санитарными опасениями и страхом перед действующими ограничениями. Но всем очевидно, что для местного бизнеса будет важно, какие меры примет город для привлечения туристов. И речь, похоже, должна идти о полноценном маркетинговом продвижении поездок в Москву, а не об уплотнении календаря фестивалей и тематических праздников.