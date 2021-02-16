Резидентами свердловского технопарка стали фармкомпания и разработчик геодезической сети

Фармацевтическое предприятие «Олимп» и инжиниринговая компания «Уральский центр изысканий» получили статус резидентов технопарка высоких технологий Свердловской области, сообщила пресс-служба технопарка.

Компания «Олимп» приобрела статус резидента с проектом новой технологии по созданию лекарственного средства «Тизоль» для увеличения объемов выпуска и полной автоматизации процесса производства. «Мы хотим вывести процесс производства этого простого и эффективного средства на качественно новый технологический уровень»,— сообщил генеральный директор предприятия Александр Емельянов.

Фармацевтическая компания «Общество лабораторных исследований медицинских препаратов» («Олимп») была основана в Екатеринбурге в 1991 году. В 2002 году препарат «Тизоль» был зарегистрирован как готовый лекарственный препарат, он взял награды на 28 российских выставках, был защищен 22 патентами, исследован в 14 докторских диссертациях, его создатели получили звания заслуженных изобретателей России.

Проект от компании «Уральский центр изысканий» имеет целью создание и развитие геодезической сети специального назначения дифференциальных геодезических станций «Uralsurvey» на территории Свердловской области: для покрытия сетью 90% территории региона требуется размещение 34 базовых станций (БС) и организация центра обработки данных.

Как сообщил исполнительный директор предприятия Илья Балеевских, сегодня существует острая необходимость создания единого координатно-временного пространства, которое позволит неограниченному количеству спутниковых навигационных и геодезических приемников получать информацию, необходимую для определения их координат с высокой точностью. «Это кадастровые и межевые работы, топографо-геодезические изыскания; автоматизация и управление сельскохозяйственной и строительной техникой; решение задач высокоточной навигации и диспетчеризации наземных, речных и воздушных транспортных средств; мониторинг деформаций критически опасных объектов и сооружений и многое другое. Мы сможем исключить многие спорные ситуации, возникающие сейчас в силу недостаточной технической оснащенности»,— рассказал господин Балеевских.

ООО «Уральский центр изысканий» был создан в 2018 году в Екатеринбурге. Компания занимается занимается деятельностью в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, а также геодезического обеспечения строительства, авиа-моделирования, геоинформационных систем и программирования.

В данный момент в составе технопарка Свердловской области насчитывается 119 резидентов.

Напомним, в сентябре 111-м резидентом свердловского технопарка стал IT-разработчик в области медицины «Мединфоцентр».

Технопарк был создан в 2014 году правительством Свердловской области для повышения инновационного потенциала региона. Статус резидента дает компаниям возможность размещения офисов и лабораторий в технопарке на специальных условиях, сопровождение заявок на резидентство в Сколково для получения финансирования, а также информационное сопровождение о программах поддержки инновационного предпринимательства.

Ирина Пичурина