На пост ректора КНИТУ-КАИ рекомендовали четырех человек

Совет ректоров вузов Татарстана на заседании во вторник решил рекомендовать на рассмотрение аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования РФ четырех кандидатов на пост ректора Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ).

Трое из них – сотрудники КНИТУ-КАИ: заведующий кафедрой технической физики Алмаз Гайсин, заведующий кафедрой реактивных двигателей и энергетических установок Алексей Лопатин и директор Альметьевского филиала Светлана Юдина. Четвертым кандидатом является директор Набережночелнинского филиала Казанского федерального университета Махмут Ганиев.

Совет ректоров после ознакомления с программами развития вуза признал всех претендентов достойными.

Согласно опубликованным на сайте КНИТУ-КАИ документам, аттестационная комиссия министерства должна 8 апреля утвердить кандидатов и назначить дату выборов ректора. Ориентировочно, выборы должны состояться 26 апреля. Они пройдут на конференции делегатов работающих и обучающихся в вузе путем тайного голосования. Затем избранного ректора утвердит Министерство науки и высшего образования РФ, которое заключит с ним трудовой договор на пять лет.

Процедура выборов ректора КНИТУ-КАИ начата в связи с истечением полномочий Альберта Гильмутдинова, который возглавляет вуз 10 лет. Сам он отказался выдвигать свою кандидатуру на новый срок.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"