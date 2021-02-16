В нефтехимической группе «ТАУ НефтеХим» состоялась встреча с экоактивистами

12 февраля в нефтехимической группе «ТАУ НефтеХим» состоялась первая встреча представителей промышленности и активистов сообщества «Стерлитамак, дыши!», деятельностью которого является мониторинг и контроль уровня загрязняющих выбросов в городе.



В состав «Стерлитамак, дыши!» входят не только представители городского сообщества, но и специалисты в сфере экологии. Главной темой обсуждения стали предложения от активистов по улучшению экологии в городе. Встреча прошла в формате деловых переговоров, где обсуждались наболевшие вопросы экоактивистов, на которые представители нефтехимической группы дали конкретные ответы.

Рассмотрев комплекс мер компании по охране окружающей среды, дальнейшего развития и модернизации производства, стороны пришли к следующему решению — ООО «УК ТАУ НефтеХим» выразила готовность к сотрудничеству с городским сообществом в целях улучшения экологии и предоставила активистам возможность работы со специалистами отдела охраны окружающий среды нефтехимической группы для отслеживания уровня производственных выбросов в Стерлитамаке.