Госдума одобрила снятие возрастных ограничений для назначенных президентом чиновников

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, позволяющий продлевать срок работы назначаемым главой государства высокопоставленным чиновникам, не учитывая предельный возраст нахождения на госслужбе.

Как ранее писал “Ъ”, согласно реестру должностей федеральной гражданской службы, к категории руководителей, назначаемых президентом, в администрации президента относятся:

глава ведомства и его заместители,

• руководители всех управлений и самостоятельных подразделений администрации,

• пресс-секретарь президента,

• полпреды главы государства,

• омбудсмен по правам ребенка,

• первый заместитель секретаря Совета безопасности.

Под действие поправок также подпадают заместители министров, руководители федеральных служб и агентств, подчиненных президенту, и их заместители. При этом речь идет не обо всех чиновниках, назначаемых президентом, а только тех, кто занимает должности, которые относятся к должностям государственной гражданской службы.

«В настоящее время таких должностей по России чуть более 400,— сказал полпред президента в Госдуме Гарри Минх, выступая с докладом по законопроекту.— Это будут точечные и, по сути дела, индивидуальные решения. При этом весь набор требований к лицам, которые работают на этих должностях, сохраняется. Это касается и квалификационных требований, и параметров по состоянию здоровья, и даже по морально-психологическим качествам».

Председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР) отметил, что во всем мире существует тренд на смещение возрастных пределов и границ среднего и старшего возраста. «Но эти точечные решения, которые будут приняты, если мы поддержим законопроект, касаются людей с широким кругом знаний, с серьезной биографией, которые пережили несколько эпох, имеют стратегическое системное видение развития Российской Федерации»,— подчеркнул депутат.

Напомним, предельный возраст для госслужащих составляет 65 лет, для судей — 70 лет. Однако в 2010 году был исключен возрастной ценз в 70 лет для председателя Конституционного суда. А в мае 2016 года с подачи президента появились первые исключения в законе «О гражданской службе», в соответствии с которыми руководителям высшей группы должностей разрешили продлевать контракты до достижения 70 лет.

Подробнее о законопроекте — в материале “Ъ” «Незаменимых людей у нас есть».

Ксения Веретенникова