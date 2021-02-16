Китай изучает возможности подрыва оборонной промышленности США

Правительство Китая рассматривает возможность ограничения экспорта редкоземельных металлов, чтобы подорвать оборонную промышленность США и Европы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, принимающие участие в консультациях правительства и представителей отрасли.

В прошлом месяце Министерство промышленности и информационных технологий предложило ввести строгие ограничения на экспорт 17 редкоземельных металлов, добываемых в Китае. Все они широко используются при производстве военной техники, в том числе истребителей F-35, а также смартфонов, электромобилей, ветровых установок и прочей техники. Так, по данным Исследовательской группы Конгресса США, в одном американском истребителе используется 417 кг редкоземельных металлов. На Китай приходится около 80% поставок этих металлов, и сейчас правительство КНР изучает вопрос, насколько болезненным будет введение запрета на экспорт этих металлов для США и Европы и как быстро те смогут найти альтернативные источники поставок.

Правительство Китая готово пойти на такой шаг на фоне обострения отношений с США. На прошлой неделе в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Джо Байден перечислил ряд вопросов, которые вызывают недовольство американской администрации. Как уточнил Белый дом, господин Байден «подчеркнул свою фундаментальную озабоченность по поводу принудительной и несправедливой экономической практики Пекина, репрессий в Гонконге, нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и все более агрессивных действий в регионе, в том числе в отношении Тайваня». Позднее Центральное телевидение Китая распространило заявление Си Цзиньпина, в котором лидер КНР назвал вопросы относительно Тайваня, Гонконга и СУАР «внутренними делами Китая, связанными с суверенитетом и территориальной целостностью страны».

Кирилл Сарханянц