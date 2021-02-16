Microsoft тестирует сервис xСloud для браузера

Американская корпорация Microsoft начала тестировать свой стриминговый сервис видеоигр xCloud для web-браузеров. Это позволит компании в том числе стримить игры на мобильные устройства под управлением iOS и iPadOS. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на источники внутри компании. В настоящий момент сервис тестируется только для браузеров Google Chrome и Microsoft Edge, разрешение 4K не будет поддерживаться в первоначальном варианте.

Microsoft запустила стриминговый сервис xCloud 15 сентября 2020 года. Сервис доступен в 22 странах (Россия не входит в этот список) и поставляется вместе с сервисом по подписке видеоигр Xbox Game Pass за $14,99 в месяц. С помощью приложения пользователи смартфонов на операционной системе Android могут стримить свыше 100 видеоигр на свои мобильные устройства. Компания не смогла договориться с Apple о похожих условиях и стала искать способ обойти ограничения устройств iOS и iPadOS. В Microsoft также рассматривают возможность создания ТВ-приставки, с помощью которой можно будет стримить игры сервиса xCLoud на телевизор.

Евгений Федуненко