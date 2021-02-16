Движение на мосту через реку Сок планируется открыть в 2021 году

Фото: Правительство Самарской области

Закончена надвижка пролетных строений на новом мосту через реку Сок в Самарской области. Объект построен более чем на 55%. Предполагается, что к началу марта подрядчик построит мост на 65%. Об этом сообщает правительство Самарской области со ссылкой на губернатора Дмитрия Азарова.

«У нас плановый запуск моста, как я говорил ранее, – это 2022 год. Но я совершенно точно уверен, что мы откроем движение по мосту в 2021 году. Очень надеюсь, что справимся летом»,– цитируются в сообщении слова главы региона.

Переход на выезде из Самары на трассу Волжский – Курумоч – «Урал» строится по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы стартовали в декабре 2019 года.

Новый мост через Сок строится параллельно старому, который сейчас реконструируется. Предполагается, что после окончания работ дорога расширится до четырех полос. Благодаря этому разгрузится выезд с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог.

Георгий Портнов