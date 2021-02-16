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Фото: Infiniti

«Главная новость на сегодняшний день – это мотор и коробка»

Дмитрий Гронский — о новом Infiniti QX60

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Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, чем новый кроссовер Infiniti отличается от представленного ранее концепт-кара.


Марка Infiniti показала первые фотографии нового кроссовера QX60, который в данный момент проходит последние испытания уже в качестве серийной машины. Кузов и стекла пока оклеены камуфляжем, но даже в таком виде заметно, что модель сохранила и силуэт, и отдельные детали концепт-кара Infiniti QX60 Monograph, который был представлен несколько месяцев назад. Например, выпуклые пороги и колесные арки или вертикальные прорези по бокам радиаторной решетки. Но уже сейчас заметно, что что-то, увы, ушло. У концепта, например, боковое остекление было практически сплошным, от чего казалось, что крыша как бы парит в воздухе. У серийной модели стойки видны. Ну, это ничего страшного, так всегда бывает — в концепт-карах художники забегают чуть дальше, чем это им позволяют инженеры и маркетологи в серийном автомобиле.

Главная новость на сегодняшний день — это мотор и коробка. В качестве базового силового агрегата на этот большой SUV предлагается бензиновый V6 объемом 3,5 л, развивающий 283 л.с. Двигатель комплектуется 9-ступенчатым «автоматом», который обеспечивает оптимальный баланс мощности и экономичности, быстроту отклика на увеличение подачи топлива и низкий уровень шумов и вибраций.

Еще известно, что электронная система управления трансмиссией позволила высвободить полезное пространство в районе центральной консоли. И в салоне нового QX60 появился переключатель предустановленных режимов движения INFINITI Drive Mode Selector. На выбор водителю предлагается пять вариантов «стандартный», «экономичный», «спортивный», «снежный» и «индивидуальный».

Ну, и еще сообщили, что во время испытаний в знаменитой калифорнийской Долине Смерти, где столбик термометра поднимался до 50 градусов, климатическая установка кроссовера с этой аномальной жарой успешно справлялась. Правда, на нас с вами, когда за окном «минус двадцать», это едва ли сейчас произведет сильное впечатление.

Второе поколение Infiniti QX60 обязательно появится на российском рынке, но когда это случится, пока не сообщают.

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