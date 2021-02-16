ЕСПЧ признал несправедливым приговор осужденным за убийство Маркелова и Бабуровой

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушенным право на справедливый суд в отношении националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, сообщил адвокат Хасис Дмитрий Аграновский. При этом суд не присудил Тихонову и Хасис никакой компенсации.

«Шесть из семи судей ЕСПЧ постановили, что имело место нарушение ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с отсутствием беспристрастности присяжных, вынесших обвинительный приговор в отношении заявителей»,— сказал господин Аграновский «Интерфаксу». Он уточнил, что этого решения достаточно для обращения в президиум Верховного суда России для пересмотра приговора.

Хасис требовала признать нарушение права на достойное обращение и права на справедливое судебное разбирательство. Она рассчитывала получить €1 млн компенсации. Тихонов подал жалобу на нарушения, по его мнению, допущенные в ходе процесса, и требовал выплаты €50 тыс.

Анастасия Бабурова и Станислав Маркелов были убиты неонацистом Никитой Тихоновым при содействии его гражданской жены Евгении Хасис в 2009 году. Суд присяжных пришел к выводу, что Тихонов застрелил адвоката из-за его политических взглядов, а журналистку — как ненужного свидетеля. В 2011 году Мосгорсуд приговорил Тихонова к пожизненному заключению, а Хасис — к 18 годам колонии. Ежегодно в день гибели адвоката и журналистки проходит шествие. В этом году вместо него прошла акция памяти.

Подробнее об акции — в материале “Ъ” «Без согласований и задержаний».