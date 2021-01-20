Без согласований и задержаний

Впервые за одиннадцать лет в Москве не состоялось шествие памяти убитых в 2009 году в Москве антифашистов — адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Столичная мэрия не согласовала акцию в привычном виде, сославшись на эпидемию и запрет публичных мероприятий. Но это не помешало желающим возложить цветы к месту убийства и возвести на месте трагедии самодельный мемориал. Несмотря на выставленное с самого утра полицейское оцепление и стянутые автозаки, траурная акция обошлась без задержаний.

Акцию памяти адвоката и журналистки ежегодно согласовывает с мэрией «Комитет 19 января», который состоит из правозащитников и политических активистов. Обычно проблем не возникало, но в этом году чиновники отказались согласовывать шествие по причине коронавируса. Более того, департамент региональной безопасности Москвы предупредил организаторов и участников об ответственности в случае проведения акции. Тогда «Комитет 19 января» поменял формат мероприятия — вместо шествия анонсировал возложение цветов к дому, где 12 лет назад произошло убийство.

Напомним, журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова и адвокат Станислав Маркелов были убиты неонацистом Никитой Тихоновым при содействии его гражданской жены Евгении Хасис. Суд присяжных пришел к выводу, что праворадикал застрелил адвоката из-за его политических взглядов, а журналистку — как ненужного свидетеля. Ежегодно в день гибели антифашистов проходит шествие от Новопушкинского сквера до Пречистенки. По данным «Белого счетчика», в прошлом году в нем участвовали 1,4 тыс. человек.

С самого утра полиция выставила оцепление на Пречистенке, туда же стянулись автозаки. Одними из первых память погибших почтили члены партии «Яблоко»: еще днем Григорий Явлинский и делегация из пяти человек возложили цветы.

«Такое полицейское усиление, а также отказ властей согласовать в этот день мирные акции против национализма и вражды являются индикатором того, в какую страну превращается Россия»,— сообщили позже в пресс-службе «Яблока».

К вечеру полицейское оцепление неожиданно было снято. Возле импровизированного мемориала (портреты убитых и несколько букетов цветов) остались дежурить четверо сотрудников ППС. Активисты и журналисты стали собираться на Пречистенке к 18:30. Они медленно шли от станции метро «Кропоткинская»; колонны «Марксистской тенденции» и «Левого блока» возглавлял юноша в шинели и шапке-ушанке. В руках он держал букет белых роз.

Члены «Комитета 19 января» Ольга Мирясова, Кирилл Медведев и Павел Кудюкин принесли к месту убийства самодельный мемориал — на картоне, покрашенном в черный цвет, белыми буквами был написан длинный список имен. «Это антифашисты, погибшие от рук нацистов,— пояснила “Ъ” Ольга Мирясова.— Здесь больше ста имен. Правда, этот список актуален на 2010 год». Рядом с мемориалом организаторы поставили портреты Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Через несколько минут их закрыли букеты, на узком обледенелом тротуаре замешкалась толпа, но ни полиция, ни подтянувшиеся сотрудники Росгвардии не стали прерывать акцию. Правоохранители только ходили сквозь толпу туда-сюда и иногда предупреждали в мегафоны: «Те, кто почтил память и возложил цветы, отойдите, дайте подойти другим». В ответ несколько человек запели «Интернационал»: «Мы наш, мы новый мир построим: кто был никем, тот станет всем». Песню, впрочем, так и не допели.

Поздно вечером в темноте возле картонного мемориала стояла пожилая женщина. В одной руке у нее была игрушечная корова, в другой — две гоздички, на голове — шапка в виде игрушечной, немного грустной собачьей морды. Светлана Новоселова рассказала, что много лет приходит на акции памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой: «Мы раньше обязательно ходили маршем, но теперь нам не дали. До чего дошла система».

Неподалеку давал интервью член «Комитета 19 января» Кирилл Медведев: «Именно националисты в какой-то момент — лучшие друзья власти, а антифашисты этому мешают». Рядом стояли женщины из организации «Матери против политических репрессий» (объединяет родственников по делу «Сети» (организация, запрещенная в РФ.— “Ъ”), «Нового Величия» и других).

«Когда были свободны наши сыновья, они сами приходили в этот день к месту гибели Стаса и Насти,— рассказала “Ъ” одна из женщин.— Уже третий год приходим мы, их мамы!»

Мимо прошел полицейский, он сердито говорил в рацию: «Давай поактивней, если мегафон не понимают, живой цепью попробуем». Но живая цепь так и не двинулась, пришедшие почтить память убитых тоже никуда не уходили — просто стояли, толкались, мерзли. На момент сдачи материала ГУВД Москвы и «ОВД-Инфо» не сообщили о задержаниях.

Мария Старикова