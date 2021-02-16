В Орловской области возбуждено уголовное дело о халатности при исполнении программы капремонта

По материалам прокурорской проверки в Орловской области возбуждено уголовное дело о халатности при исполнении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (ч. 1 ст. 293 УК РФ, до трех месяцев ареста), сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В минувшем году в регионе не были завершены работы по ремонту 43 домов, несмотря на наличие на счете регионального фонда капитального ремонта 1,09 млрд руб., предназначенных эти цели. Аукционы по отбору подрядных организаций для выполнения работ в домах, запланированных к капитальному ремонту на 2020 год, не были своевременно организованы должностными лицами регионального департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства. Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, говорится в сообщении.

Как в Воронеже решают спорные вопросы с капремонтом, читайте в материале “Ъ-Черноземье“.

Ирина Лобанова