Заказчики строят подрядчиков

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, Фонд капремонта Воронежской области подал в арбитражный суд первый иск к подрядчику из-за качества работ в многоквартирном доме в 2019 году. Как заявляют чиновники, установленные водопроводы сразу потекли, а жильцам пришлось самим убирать мусор и засыпать траншеи. Подрядчик отрицает недоделки и говорит о задержках оплаты со стороны фонда. Спорная сумма пока 1,6 млн руб., но может увеличиться до 100 млн руб. В фонде готовы к судам и с другими проблемными подрядчиками, если они не выплатят штрафы и неустойки добровольно. Судебные споры властей со строителями обещают быть непростыми, считают юристы.

Арбитражный суд Воронежской области начал разбирательство по иску регионального Фонда капремонта к местному ООО «Алекс». Как сообщается в картотеке суда, фонд взыскивает с компании 1,6 млн руб. «неосновательного обогащения» и процентов за пользование чужими деньгами. Исковые требования впоследствии могут быть скорректированы, сообщил “Ъ-Черноземье” и.о. директора фонда Олег Тепляков. По его словам, всего в этом иске могут появиться претензии на сумму около 10 млн руб., а с учетом расторгнутых договоров она может вырасти до 100 млн руб.

Основные претензии к компании «Алекс», как пояснили в фонде, возникли во время приемки работ в шести многоэтажках в Семилукском, Таловском и Каширском районах. Менее серьезные недостатки были допущены во время работ еще в десяти муниципалитетах, в том числе в Воронеже и Нововоронеже.

В фонде заявляют, что занимающаяся приемкой комиссия нашла нарушения в ремонте канализации и холодного водоснабжения, системы теплоснабжения, кровли. На ряде объектов компания якобы не убрала строительный мусор, а некачественная установка водопроводов привела к тому, что трубы сразу провисли и стали протекать. В одном случае жителям даже пришлось самим засыпать за строителями выкопанные траншеи, говорят в фонде. Там рассказали, что на одном из объектов, где компания чинила крыши, было выявлено несоответствие использованных материалов проектным, а на другом объекте подрядчик сделал стяжку пола с трещинами и во время приемки отказался вскрыть ее, чтобы проверить толщину и применяемые материалы.

«Стоимость выполненных работ по проблемным объектам была оценена в 36,6 млн руб. вместо 67 млн руб., предусмотренных договором, — сказали в фонде. — В свете этих событий с подрядчиком расторгнут договор на запланированный ремонт 14 домов в Борисоглебске за 87,7 млн руб. Расторжение влечет выплату 10% стоимости контракта в качестве неустойки».

ООО «Алекс» По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Алекс» зарегистрировано в Воронеже в 2008 году. Основной вид деятельности — подготовка строительной площадки. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректором компании выступает ее владелец Андрей Шпаков, бенефициар семи связанных со строительством, ныне ликвидированных компаний в Воронежской, Белгородской и Саратовской областях. В 2018 году «Алекс» получил 1,64 млн руб. прибыли (1,71 млн руб. в 2017-м) при выручке — 122,39 млн руб. (208,09 млн руб. годом ранее). Компания, судя по данным портала госзакупок, крупный подрядчик в Воронежской, Тамбовской и Саратовской областях. В 2019 году она заключила контрактов на 93 млн руб., в 2018-м — на 277,58 млн руб. «Алекс» также, по собственным данным, возвел в Борисоглебске жилой микрорайон, четыре отдельных дома и достраивает пятый.

В «Алексе» отвергают обвинения фонда в некачественной работе и заявляют о встречных претензиях к чиновникам. «Мы добросовестные подрядчики. В последнее время за свой счет выполнили работы на 70 млн руб., а фонд нам не заплатил ни копейки. Материалы по этой ситуации мы уже направили в прокуратуру, департамент строительной политики, департамент ЖКХ, профильному вице-губернатору Сергею Честикину, — сказал представитель компании. — Уже имеются определения прокуратуры по совершенным фондом нарушениям. В частности, организация незаконно проводит повторные аукционы по тем объектам, на которых мы уже работаем. Доходит до того, что на объектах в Борисоглебске и Новой Усмани, где мы реконструировали кровлю, фонд незаконно сносил новые конструкции. Материалы по этим фактам направили в полицию и СКР».

Пока фонд во втором полугодии не подавал других исков к проблемным подрядчикам. Его арбитражная практика за этот период ограничивается взысканием нескольких миллионов рублей долгов по платежкам. Олег Тепляков сказал „Ъ”, что «Алекс» был подрядчиком, «на которого поступало наибольшее количество жалоб», поэтому именно с него началась исковая кампания фонда к проблемным строителям. «Есть еще три подрядчика, к которым возникли претензии по качеству ремонта. Сумма претензий по ним сравнима со спором с “Алексом”. Пока они готовы выйти из ситуации мирно: заплатить штрафы и неустойки, исправить недоработки. Если компании этого не сделают, то спор, конечно, продолжится в арбитраже», — заключил управленец.

Источник “Ъ-Черноземье” на строительном рынке региона вчера сообщил, что у властей есть претензии к «Алексу» не только по объектам фонда. «К компании возникли вопросы по организации парка Пенькова гора в Калаче. Проект должен быть реализован на федеральные средства, и по нему подрядчик не смог обеспечить сроки и должное качество»,— пояснил собеседник “Ъ-Черноземье”.

Юрист практики имущественных и обязательственных отношений юридической службы «Амулекс» Марина Филиппова считает, что подрядчику будет непросто отбить претензии заказчика. «Придется доказывать, что не было допущено нарушений, а работы выполнены в объеме и в сроки, предусмотренные договором. В таких делах, как правило, не избежать назначения экспертизы», — пояснила юрист.

Партнер юридической компании «Нафко» Павел Иккерт, напротив, считает, что у подрядчика есть шансы в суде. «Подрядчик может постараться добиться оплаты ему фактически завершенных объемов работ, выполненных без нарушений, таким образом, снизив размер своей ответственности. Главной проблемой в данной ситуации является то, что компания выполняла значительный объем работ сразу на нескольких объектах. А чем больше сумма исковых требований, тем сложнее их будет вернуть даже в случае положительного решения суда. Во-первых, у подрядчика может просто не быть этих средства. Во-вторых, такой спор с учетом вероятных апелляций затянется», — заключил господин Иккерт.

Большинство подрядчиков, как правило, выплачивают штрафы и неустойки в добровольном порядке, рассказали “Ъ-Черноземье” в Фонде капремонта Липецкой области: «Действующим и активно присутствующим на рынке компаниям невыгодно судиться с фондом. Поэтому они либо стараются не допускать нарушений, либо платить штрафы и исправлять их. В противном случае компания может попасть в реестр недобросовестных поставщиков, что значительно усложнит ей работу по господрядам».

Сергей Калашников