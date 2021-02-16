В Ростовской области выявили 332 случая COVID-19 за сутки

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Ростовской области составил 332 человека, сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Ростове-на-Дону — 123. В Таганроге выявлено 16 случаев, в Новочеркасске — 15, в Батайске — 13, в Неклиновском районе — 10, в Мясниковском — 9, в Азовском, Зерноградском, Кагальницком и Константиновском районах — по восемь, в Гуково, Белокалитвинском, Октябрьском и Тацинском районах — по семь. Шесть случаев зарегистрировано в Новошахтинске, по пять — в Шахтах, Багаевском, Егорлыкском, Каменском и Семикаракорском районах, по четыре — в Донецке, Матвеево-Курганском, Морозовском и Чертковском районах, по три — в Веселовском, Красносулинском, Милютинском, Обливском районах, по два — в Азове, Волгодонске, Зверево, Орловском, Сальском, Целинском и Цимлянском районах. По одному случаю заражения коронавирусом выявлено в Каменске-Шахтинском, Боковском, Верхнедонском, Кашарском, Куйбышевском, Мартыновском, Миллеровском, Песчанокопском, Пролетарском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком и Шолоховском районах.

За минувшие сутки в области выздоровели 328 человек. Скончались 11 человек.

По состоянию на утро 16 февраля количество инфицированных в области превысило 69,3 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1650. Коэффициент распространения инфекции — 0,95. За весь период пандемии выздоровели более 59,5 тыс. человек, умерли 2 954 пациента. Сейчас в стационарах лечатся более 2 тыс. человек.

Наталья Шинкарева