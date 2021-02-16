Госсовет Удмуртии одобрил изменения в Конституцию региона в первом чтении

Депутаты госсовета Удмуртии одобрили изменения в Конституцию республики в первом чтении. Поправки ко второму чтению принимаются по 10 марта.

Так, планируется, что из основного закона республики уберут понятие о Конституционном суде Удмуртии, который так и не был создан. Кроме того, госсовет и глава региона больше не будут согласовывать представление генерального прокурора России о назначении на должность прокурора республики, так как они назначаются после консультаций с Советом Федерации. Также кандидаты на пост главы Удмуртии и в депутаты госсовета должны постоянно проживать на территории РФ и не иметь иностранного гражданства.

Подробнее об изменениях в материале «Конституция Удмуртии идет на поправку».