Конституция Удмуртии идет на поправку

В Конституцию Удмуртии внесут изменения, которые приведут ее в соответствие с положениями Конституции РФ, поправки в которую одобрили на референдуме в 2020 году. В частности из основного закона республики уберут понятие о Конституционном суде Удмуртии, который так и не был создан. Эксперты отмечают, что потребность в этом органе за 26 лет так и не возникла, однако прошлая попытка исключить статью о Конституционном суде республики не удалась.

Изменения в Конституцию Удмуртии рассмотрели на заседании постоянной комиссии госсовета республики по государственному строительству, местному самоуправления и общественной безопасности. Как сообщает пресс-служба парламента региона, поправки разработала группа депутатов в связи с принятием поправки к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Проект изменений предполагает дополнительно отнести к предметам совместного ведении России и Удмуртии вопросы сельского хозяйства, молодежной политики, обеспечения оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранения и укрепления общественного здоровья, создания условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью, защиты института брака как союза мужчины и женщины, создания условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.

Госсовет и глава Удмуртии в случае принятия поправок уже не будут согласовывать представление генерального прокурора России о назначении на должность прокурора республики, так как теперь прокуроры субъектов РФ назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации.

Кандидаты на должность главы Удмуртии и кандидатов в депутаты госсовета должны постоянно проживать на территории Российской Федерации и не иметь иностранного гражданства.

Из текста Конституции республики хотят исключить положения о статусе, порядке формирования и деятельности Конституционного суда Удмуртии, который так и не был создан. По Федеральному конституционному закону от 8 декабря 2020 года № 7-ФКЗ конституционные (уставные) суды субъектов федерации упраздняются и прекращают свою деятельность не позднее 1 января 2023 года.

Поправки коснутся вопросов организации местного самоуправления, возможности участия органов государственной власти республики в формировании органов местного самоуправления, назначении и освобождении от должности руководителей муниципалитетов и т.д.

По словам заместителя председателя госсовета — руководителя постоянной комиссии по госстроительству Александра Прозорова, все изменения в Конституцию Удмуртии обусловлены поправками в Конституцию РФ, одобренными на референдуме. «Поправки сейчас по факту имеют формальные признаки, носят декларативный характер. Мы их прописали со ссылкой, что в случае изменений федерального законодательства, произойдут изменения, касающиеся работы муниципалов и участия органов госвласти в выборах, назначении на должности и т.д. Пока не будет принят соответствующий федеральный закон, мы разработали изменения декларативного характера для дальнейшего развития Конституции Удмуртии»,— пояснил господин Прозоров.

Конституционный суд Удмуртии так и не был создан, несмотря на наличие положения о нем в Конституции, это говорит, что для республики такой орган неактуален.

«Он был не востребован, поэтому практики создания так и не случилось. В ряде регионов были образованы конституционные и уставные суды, но если посмотреть, то и там не было активной работы. Создание подобной структуры требует большого штата сотрудников, это накладно для любого бюджета»,— отметил вице-спикер госсовета.

Он добавил, что пока других инициатив по изменению Конституции Удмуртии, за исключением тех, что связаны с приведением в соответствие с Конституцией РФ, не было высказано. Для принятия поправок в Конституцию Удмуртии требуется одобрение не менее двух третей депутатов.

Конституция Удмуртии была принята 7 декабря 1994 года. Согласно ей, Конституционный суд состоит из пяти судей. По запросам органов власти он разрешает дела о соответствии Конституции Удмуртии республиканских законов, нормативных правовых актов госсовета, главы, правительства, органов местного самоуправления. Структуру и полномочия должны определяться Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и т.д. В июне 2015 года на сессии госсовета Удмуртии рассматривались поправки о признании утратившими силу положений о Конституционном суде, однако вопрос вызвал дискуссию, ряд депутатов высказались, что не понимают причину, почему нужно убирать эту статью именно сейчас. В итоге поправка была отклонена.

Как рассказал руководитель Лиги предпринимательства Удмуртии Виктор Любимов, участвовавший в составлении текста Конституции республики, члены комиссии изучали уже принятые в других регионах конституции, в частности Татарстана и Башкортостана. «Решили внести такую статью и в нашу Конституцию, юристы советовали. Но практика показала, что такой потребности в отдельном суде нет, нет такого количества дел, которое он мог бы рассматривать»,— пояснил господин Любимов.

И.о. директора ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин отмечает, что вопрос о создании Конституционного суда в Удмуртии и других регионах был политизирован. Их организовывали для того, чтобы «закрепить свою субъектность» в начале 1990-х годов, когда было еще непонятно, по какому пути развития отношений с регионами пойдет федерация.

«Конституционный суд должен был стать важным элементом в системе разграничения полномочий между властями и частью системы сдержек и противовесов. Почему не создали? Я думаю, что начали считать и поняли, что средств лишних нет, либо нет подходящих кандидатов. Конституционный суд мог разные решения принимать, которые могли власти не понравиться, поэтому вопрос о том, кто его возглавит, был очень важным»,— считает эксперт.

Он добавил, что изменение федерального законодательства соответственно влечет внесение поправок в конституции регионов, и ликвидация понятия Конституционного суда Удмуртии вполне логична. «То есть, в Конституции Удмуртии есть норма, которая за десятилетия так и не была реализована, и это удивительно. Возникает вопрос, насколько в действительности работают и другие нормы Конституции Удмуртии, в том числе утверждающие права человека, не носят ли они лишь декларативный характер»,— заключил господин Тенсин.

Михаил Красильников