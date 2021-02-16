Российские теннисисты забили четвертьфинал

Успешное выступление россиян на Открытом чемпионате Австралии привело к рекорду. Впервые в истории турниров Большого шлема сразу трое из них попали в восьмерку сильнейших мужского одиночного разряда. Это произошло после того, как в понедельник свои очередные встречи уверенно выиграли Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые присоединились в четвертьфинале к Аслану Карацеву. В среду, как и пять месяцев назад на US Open, где дальше прошел одолевший Рублева Медведев, два сильнейших российских теннисиста разыграют путевку в полуфинал друг с другом.

Четвертый круг на турнирах Большого шлема может оказаться очень коварным даже для теннисных грандов. В Мельбурне в этом убедились прошлогодний финалист австриец Доминик Тим, проигравший болгарину Григору Димитрову, и пятая ракетка мира среди женщин Элина Свитолина, уступившая прежде ничем не выделявшейся американке Джессике Пегуле. Тем не менее Даниил Медведев и Андрей Рублев в понедельник выглядели явными фаворитами. Сравнивая качество их тенниса с уровнем игры соперников, было логично прийти к выводу, что русского четвертьфинала, о котором заговорили еще после жеребьевки, не избежать.

Медведев в четвертый раз имел дело со своим ровесником Маккензи Макдоналдом, которому в трех предыдущих встречах не проиграл ни одной партии.

Два года назад американец поднимался до шестого десятка мирового рейтинга, однако затем получил травму подколенного сухожилия и сейчас стоит там лишь 192-м. Во втором круге нынешнего турнира Макдоналд обыграл известного хорвата Борну Чорича. Он любит и умеет атаковать, но этот стиль не очень выгодно для американца накладывается на игру Медведева — превосходного разрушителя, отражающего чужие наскоки и блестяще переходящего в контратаки. Встреча проходила быстро и продолжалась менее полутора часов. Единственный брейк Макдоналда пришелся на вторую половину первой партии, когда Медведев уже дважды взял чужую подачу. В итоге — 6:4, 6:2, 6:3. С учетом прошлого сезона россиянин продлил свою победную серию до 18 матчей.

Андрею Рублеву достался соперник более известный — Каспер Рууд, считающийся специалистом по грунтовому покрытию, на котором он в прошлом году в Буэнос-Айресе выиграл свой единственный титул.

Сын Кристиана Рууда, лучшего норвежского теннисиста 1990-х годов, имевшего на своем счету победы над соперниками из первой десятки, он уже доходил в рейтинге до 25-го места и в этом смысле превзошел своего отца. Рууд надежен на задней линии, но в темповой игре, конечно, уступает Рублеву, который давно научился продавливать соперников подобного стиля. Однако если первый сет сложился для россиянина очень легко, то во второй партии у него неожиданно сбился прицел, и норвежец, который к тому времени уже испытывал проблемы с мышцами живота и проигрывал с брейком, взял подряд четыре гейма. Тем не менее тай-брейк сложился для Рублева удачно, а третий сет травмированный Рууд даже не стал начинать. В результате — 6:2, 7:6 (7:3).

Таким образом, Рублев тоже избежал перенапряжения, присоединившись в четвертьфинале к Даниилу Медведеву и Аслану Карацеву, а все вместе они установили рекорд. Сразу три россиянина на этой стадии турнира Большого шлема сыграют впервые за всю историю. Подобного не случалось ни около 20 лет назад, когда в первой десятке одновременно стояли Евгений Кафельников и Марат Сафин, ни позже, после того как на первые роли вышло поколение Николая Давыденко и Михаила Южного. Дальше, правда, пойдут максимум двое, ведь, как и в сентябре в четвертьфинале US Open, где Медведев обыграл Рублева, два сильнейших российских теннисиста встретятся друг с другом.

«Кто-то из нас обязательно сыграет в полуфинале, и это хорошо,— сказал Рублев, который, в отличие от своего товарища по сборной России, к моменту начала пресс-конференции уже точно знал, с кем играет дальше.— Предстоит трудный матч. Надеюсь, нам удастся показать хороший уровень и будет большая борьба. Посмотрим, чем все закончится».

Не решился на однозначный прогноз и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. «Очевидно, что после US Open Рублев приблизился к Медведеву по уровню,— отметил он, комментируя “Ъ” последние события.— Но с точки зрения тактики все остается по-прежнему. Агрессор Рублев давит скоростью, не давая сопернику передохнуть за счет темпа, и использует определенный набор комбинаций. Медведев же более универсален, правда, сейчас не очень стабильно подает. По мере того как у обоих соперников будет накапливаться усталость в затяжной борьбе, изобретательность Медведева может оказаться серьезным фактором. Хотя в данном случае многое будет зависеть от удачи».

В другом четвертьфинале в нижней половине сетки встретятся вторая ракетка мира Рафаэль Надаль, который в трех партиях разобрался с Фабио Фоньини из Италии, и грек Стефанос Циципас, чей соперник, другой итальянец — Маттео Берреттини, не смог выйти на корт из-за травмы, полученной в самом конце его предыдущего матча против Карена Хачанова.

Евгений Федяков