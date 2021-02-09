Египет обезопасил туристов

Популярный курорт Шарм-эль-Шейх обнесли забором с колючей проволокой. Власти Египта объяснили это заботой о безопасности туристов. Ограждение из бетонных плит длинной 36 км недавно появилось на границе с пустыней. По данным CNN, это позволит защитить курорт от возможных нападений террористов. Их базы расположены южнее на расстоянии 300 км.

Сейчас туристического потока из России в Египет практически нет. Прямое авиасообщение с популярными курортами ограничили еще в 2015 году после теракта. С тех пор российские инспекторы регулярно проверяют безопасность, но только в аэропортах, говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе: «Египет делает все, чтобы убедить инспекторов, что все меры приняты. Одним из таких шагов в программе действий Египта стало обеспечение безопасности на курорте Шарм-эль-Шейх, хотя это не та территория, которую инспектируют российские транспортные власти, так как российские транспортники инспектируют исключительно аэропорты. То есть никто с нашей стороны не ожидал никаких стен и каких-то иных дополнительных мер обеспечения безопасности за пределами аэропортов. Но несмотря на то, что окончательное решение о возможности открыть египетские курорты для российских граждан пока не принято, надежды на это вновь возникли.

Египет так или иначе присутствует на туристической карте, особенно, как ни парадоксально, в условно постпандемийный период.

Планируемое увеличение перевозки, в том числе из других регионов, в Каир говорит, что наши власти готовы к тому, что многие туристы через Каир отправляются на курорты Красного моря. Их количество несопоставимо с теми потоками, которые были до закрытия Египта, до прекращения авиасообщения. Это в любом случае сотни человек, а отнюдь не десятки тысяч».

Сейчас россиянам доступны только прямые перелеты в Каир. С 5 февраля количество регулярных рейсов увеличили до пяти в неделю. Правда, по данным АТОР, на стоимости билетов это практически не сказалось. Перелет из Москвы в Каир и обратно в феврале обойдется в среднем дороже 35 тыс. руб. По данным туроператоров, цены на трансфер из столицы Египта до Шарм-эль-Шейха и Хургады все же снизился.

Если прямые перелеты между Россией и египетскими курортами все же возобновятся, популярность направления будет сильно зависеть от цен, считает исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталия Осипова: «Если вдруг завтра нам говорят, что чартерное авиасообщение открыто, и туристы летят напрямую на курорты, поток будет.

Судя по тому, сколько запросов на Египет, он не потеряет свою привлекательность, но зависит еще и от цен.

Если египтяне вдруг поймут, что они так сильно популярны и поднимут цены, тогда не факт, что поток будет большой. Нам очень хочется, и туркомпаниям, и нашим туристам, но мы без него обошлись. А вот без российских туристов обойтись трудно. Я с трудом верю в то, что отели заполнены хотя бы на 70%».

Инспекция по авиационной безопасности России на прошлой неделе в очередной раз проверила аэропорты египетских курортов. О результатах не сообщили, однако в СМИ появилась информация, что прямые перелеты якобы могут открыть в марте.

Правда, в самом Египте надежды на восстановление турпотока не самые оптимистичные. Местные СМИ пишут, что вернуться к доковидным показателям получится только через три года. В 2020 году доходы страны от туризма упали более чем на 75%.

Елена Иванова