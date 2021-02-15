Ереван и Баку открыли пути для России

Россия возобновила регулярное авиасообщение с Арменией и Азербайджаном. Авиакомпании каждой страны получили возможность совершать два рейса в неделю по маршруту Москва-Баку и четыре по маршруту Москва-Ереван. Попасть в Армению можно как сухопутным, так и воздушным путем, страна открыта для туристов. Всем прибывающим необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа до прилета. Сертификат может быть на русском, армянском или английском языках. Анализ можно сдать и в аэропорту, но в этом случае пассажиру придется уйти на самоизоляцию.

Армения у российских путешественников входит в топ самых популярных направлений, даже несмотря на сильно подорожавшие билеты, отметил представитель интернет-сервиса Biletix.ru Григорий Луговой: «В январе-феврале доля бронирования авиабилетов в Армению из России составила 26%, при этом за аналогичный период прошлого года — только 9%. При этом вырос и средний чек на перелеты. Если в прошлом году он составлял 9,2 тыс. руб., то в этом — уже 12,5 тыс. руб., то есть рост составил 35%. Даже до официального открытия авиасообщения Армения пользовалась очень большой популярностью. Ереван у нас стоит на втором месте среди всех зарубежных направлений после Стамбула. В основном трафик идет из Москвы, Ростова-на-Дону и Краснодара. Азербайджан не пользуется большой популярностью, то есть сейчас Баку нет даже в топ-10 популярных направлений. В целом нужно сказать, что в этом регионе максимальной популярностью пользовалась именно Армения, на втором месте стояла Грузия, уже за ней шел Азербайджан».

«Азербайджанские Авиалинии» планируют запустить рейсы в Москву с 17 февраля. Пока в страну могут попасть только дипломаты, студенты и иностранцы, имеющие вид на жительство. Все прибывающие должны пройти двухнедельный карантин, также при себе необходимо иметь ПЦР-тест, действительный в течение 48 часов до вылета. Однако как только ограничения на въезд снимут, Баку выйдет на первые строчки туристических направлений, не сомневается директор по маркетингу сервиса для путешествий OneTwoTrip Алексей Теплов: «Как мы видели по прошлому году, интерес людей менялся в сторону открытых направлений, в частности, при закрытых границах рос интерес внутри страны. Большинство людей не откладывало, в принципе, свой отпуск, а внутри страны все-таки путешествовало. Поэтому, безусловно, любое открытое направление сейчас будет привлекать к себе какую-то часть тех туристов, которые до этого его для отдыха не рассматривали. В большей степени люди летают именно в Баку, а оттуда уже едут по каким-то окрестностям».

Из-за пандемии Россия приостановила пассажирское авиасообщение с другими странами в марте прошлого года. Перевозчики продолжали выполнять только вывозные рейсы для возвращения россиян из-за границы и отправки иностранцев на родину. Сейчас без дипломатических паспортов и вида на жительство из России можно попасть в 54 страны. Но прямое авиасообщение есть только с 13 государствами.

Светлана Белова