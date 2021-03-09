Сегодня исполняется 64 года главному акционеру промышленно-финансовой группы «Сафмар» Микаилу Гуцериеву

Его поздравляет президент РСПП Александр Шохин:

— Уважаемый Микаил Сафарбекович! От всей души хочу поздравить Вас с днем рождения! Вы — успешный предприниматель, эффективный руководитель, в любых ситуациях умеете находить оптимальные, часто неординарные решения. В бизнес-сообществе высоко ценят Ваши профессионализм, яркие человеческие достоинства, выдающийся управленческий талант. Впечатляет успех Ваших начинаний в самых разнообразных сферах — в нефтяной, промышленной и строительной отраслях. Как председатель Комитета РСПП по благотворительности и меценатству, Вы продвигаете уникальный опыт ответственного ведения бизнеса, когда важны не только показатели прибыли, но огромное значение приобретает социальная ответственность предпринимателей, их стремление помочь обществу. Желаю Вам крепкого здоровья, удачи в делах и осуществления всех планов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»