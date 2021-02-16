Адвокату Бута и Ярошенко неизвестно о переговорах по обмену Уилана

Адвокат Алексей Тарасов, представляющий интересы отбывающих наказание в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, сказал, что ему неизвестно о переговорах России и США по поводу их возможного обмена на Пола Уилана, приговоренного в России за шпионаж. Ранее о таких переговорах говорил российский адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

«Мне о каких-либо переговорах неизвестно»,— сказал господин Тарасов ТАСС. Он отметил, что лично «только приветствовал бы такие переговоры».

О переговорах России и США господин Жеребенков сообщал агентству Reuters. По словам адвоката, он услышал от силовиков, что со вступлением Джо Байдена на пост президента США «появилась какая-то инициатива» по обмену. Адвокат Уилана называл Виктора Бута и Константина Ярошенко в числе россиян, которые фигурируют при обсуждении обмена. Он также допускал, что на Пола Уилана могут быть обменены российские предприниматели и программисты, но не называл их имен.

Московский городской суд 15 июня приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, он отбывает наказание в Мордовии. Российского предпринимателя Виктора Бута в 2012 году приговорили к 25 годам тюрьмы в США за незаконные сделки с оружием и за финансирование терроризма. Константина Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы за попытку транспортировки кокаина.

О возможном обмене — в материале “Ъ” «Шпион, вернувшийся к мороженому».