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Счетная палата призвала ужесточить контроль за благоустройством малых городов

Счетная палата предложила установить ежеквартальный контроль со стороны Минстроя РФ за соблюдением графика благоустройства малых городов и исторических поселений, а также за достоверностью сведений, указанных в отчетах регионов. Она предлагает ввести ответственность за случаи, когда регионы нарушают условия получения средств на благоустройство городов и не возвращают средства в федеральный бюджет.

«Направить информационное письмо в правительство Российской Федерации с рекомендациями… установления мер ответственности субъектов Российской Федерации в виде возврата средств в федеральный бюджет за нарушение обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении иного межбюджетного трансферта»,— указано в отчете Счетной палаты (.pdf). Помимо этого, в нем указана рекомендация внести изменения «в части установления ежеквартального контроля со стороны Минстроя России за соблюдением графика и за достоверностью сведений, содержащихся в отчетах субъектов».

Палата анализировала то, как в малых городах и исторических поседениях реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. В своем отчете Счетная палата указала в качестве примера проект по благоустройству города Переславль-Залесский Ярославской области. Проектом города «была обозначена ключевая проблема территории — пространство Народной площади, которое превращено в одну сплошную парковку». При этом работы по благоустройству площади в проектно-сметную документацию включены не были, площадь продолжает использоваться как парковка, а два других объекта созданы не были, указано в отчете.

Счетная палата также отметила, что правительство Ярославской области потратило остаток дотации, выделенной малым городам, суммой 11,4 млн руб. на иные цели, а не вернуло его в федеральный бюджет. Владимирская область, по сообщению органа, также не вернула 50 млн руб., которые обязана была вернуть из нарушение сроков реализации проекта в Гороховце. Счетная палата предложила уведомить Минфин о нарушениях.

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