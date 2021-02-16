Массовая драка подошла под шесть статей

Следственное управление регионального СУ СКР завершило расследование уголовного дела против 16 заключенных самарской исправительной колонии № 5, устроивших в 2019 году столкновение с другими осужденными, которое сопровождалось порчей и поджогом имущества учреждения. Зачинщикам конфликта предъявлено обвинение в 16 преступлениях по шести статьям Уголовного кодекса РФ. По словам юристов, обвиняемым жителям колонии грозит до 10 лет нового срока.

Уголовное дело о массовой драке заключенных ФКУ «Исправительная колония № 5 УФСИН по Самарской области» с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, сообщило региональное СУ СКР. В зависимости от роли каждого 16 осужденным колонии в возрасте от 22 до 37 лет предъявлено обвинение по ч. 1 и ч. 3 ст. 321 УК РФ (Дез­организация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), п.п. «а», «г», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Как сообщало на этапе предварительного следствия областное УФСИН, конфликт произошел во время ужина, примерно в 20:30. В это время в столовую пришли заключенные очередного отряда. На их появление неожиданно резко отреагировал заключенный из отряда обслуживания колонии. Как выяснилось позже, он отбывает в ИК срок за грабеж (ст. 161 УК РФ). Он начал оскорблять пришедших, используя нецензурные выражения. Ответная реакция не заставила себя ждать. Оскорбленные заключенные, по данным следствия, выбежали на улицу, сломали ограждение, вооружились обломками и побежали в барак, где проживает хозяйственный отряд. Там и произошло побоище, в котором участвовали осужденные из обоих отрядов. По ходу драки были подожжены матрасы и ­одеяла.

• Исправительная колония № 5 является колонией общего режима для осужденных мужчин, ранее не отбывавших наказание в местах лишения свободы. Председатель общественного совета при УФСИН России по Самарской области Павел Покровский ранее сообщил „Ъ“, что ситуация стала для всех неожиданностью, поскольку ИК5 считалась образцовой, однако драматизировать ситуацию не стоит, так речь идет не о бунте осужденных, а об обычном ­конфликте.

Как сказано в сообщении регионального СУ СКР, ворвавшиеся в помещение мстили другим осужденным «за оказание ими содействия администрации исправительного учреждения». Разгневанная группа избила 19 осужденных хозотряда. Из них 17 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницу УФСИН и городскую клиническую больницу им. Н.И.Пирогова.

Материальный ущерб ФСИН оценила на сумму в размере 398 тыс. руб. Как отмечает следственный орган, сотрудникам колонии удалось прекратить беспорядки за 30 минут. В ходе следствия предполагаемые виновники конфликта своей вины не признали. В ходе расследования уголовного дела проведено более 10 осмотров и выемок, около 230 допросов, назначено и выполнено более 50 судебных экспертиз, в том числе медицинские, пожарно-технические, молекулярно-генетические, дактилоскопические, психиатрические, биологические, комиссионные медицинские, передает пресс-служба Следственного комитета. Уголовное дело насчитывает 80 томов.

Как поясняет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, срок по самому тяжкому из вменяемых в конкретном случае составов преступления составляет около 10 лет. «Важными факторами являются уровень вовлеченности конкретного лица, характер совершенных им действий и тяжесть их последствий, то есть ущерб, который был причинен. Порядок отбытия нового наказания будет зависеть от предыдущей судимости и стадии отбывания наказаний. Например, совершение преступления во время отбывания наказания может являться основанием для перевода из колонии общего режима в колонию строгого»,— говорит юрист.

Сабрина Самедова