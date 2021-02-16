Полигонка сооружений

Собственники участков бывшего полигона ВКИУ в Перми продолжают попытки получить разрешение застроить территорию жильем. В комиссию по землепользованию и застройке обратились сразу двое владельцев участков с просьбой поменять существующее зонирование на зону, позволяющую жилую застройку, и ожидаемо получили отказ. Следом с такими заявлениями могут обратиться еще более сотни собственников. В городской администрации считают, что создавать на этом участке необходимую инфраструктуру слишком дорого, а без нее он непригоден для возведения жилья. По мнению экспертов, в настоящий момент у владельцев территории один вариант развить ее — предложить властям построить профилакторий или другой объект, который не потребует обязательств со стороны муниципалитета.



Комиссия по землепользованию и застройке (ПЗЗ) Пермского городского округа вчера рассмотрела заявление ООО «КМП-Пермь» о смене зонирования на площадке бывшего полигона ВКИУ по ул. Ново-Гайвинской, 118. Девелопер предлагает установить на десяти участках, находящихся на этой территории, зону малоэтажной многоквартирной застройки Ж-3. Сейчас большинство из них находятся в зоне рекреационно-ландшафтных территорий Р-2. Другие расположены в функциональной зоне малоэтажной застройки СТН-И с высотой застройки не более трех этажей.

По словам начальника департамента градостроительства Перми Марии Норовой, установление зоны Ж-3 на этих участках противоречит генеральному плану города — эта зона допускает строительство зданий в четыре этажа, а по генплану на этой территории допускается только трехэтажная застройка. Госпожа Норова отметила также, что в настоящий момент на указанной территории отсутствует транспортная, инженерная и социальная инфраструктура, создание которой повлечет большие затраты из бюджета.

Председатель комитета краевого заксобрания по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин заявил, что, по его информации, серьезных трат из казны быть не должно, так как инвесторы выразили готовность вложиться в строительство необходимой инфраструктуры.

И. о. министра имущественных отношений и градостроительства Пермского края Лариса Ведерникова пояснила, что инвесторы должны официально подтвердить свои намерения. «Пусть заключат соглашение с администрацией и возьмут на себя обязательства по социальной инфраструктуре»,— сообщила госпожа Ведерникова.

Господин Плюснин предложил отложить рассмотрение вопроса, однако его поддержали только двое из членов комиссии, остальные настояли на принятии решения на сегодняшнем заседании. По итогам обсуждения заявление ООО «КМП-Пермь» было отклонено.

Вслед за ним комиссия рассмотрела еще одно заявление касательно территории по ул. Новогайвинской — уже от физлица. Собственница одного из участков попросила установить на нем территориальную зону индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4. Это заявление также было отклонено.

Напомним, ранее на площадке бывшего полигона ВКИУ планировалось создать экодеревню с детским садом и школой. Расходы бюджета на инфраструктуру в микрорайоне оценивались в 4,3 млрд руб. Однако сейчас мэрия отказалась от жилой застройки территории и запустила процесс изменения функционального зонирования участка. Функциональную зону малоэтажной застройки СТН-И на ул. Новогайвинской, 118, предлагается сменить на зону рекреационных и специальных объектов ТСП-Р. Проект изменений в ПЗЗ сейчас рассматривается Пермской городской думой.

Ранее с предложением застроить эту территорию выступал один из собственников земли — ООО «Панорама», аффилированное бывшему депутату заксобрания Александру Флегинскому. Компания предлагала городской администрации заключить соглашение о комплексном развитии данной территории, однако, как сообщал представитель «Панорамы» Алексей Богданов, «конструктивного диалога не получилось». Сейчас в краевом арбитражном суде рассматривается ряд исков «Панорамы» к городским властям, связанных с планами освоения участка.

По данным „Ъ-Прикамье“, «КМП-Пермь» является партнером ООО «Панорама». Как сообщил представитель «Панорамы» Станислав Мухутдинов, компания подала заявление в комиссию по ПЗЗ с целью обеспечить судебное решение вопроса о смене зонирования. «Будет еще больше обращений, в том числе от частных лиц. В общей сложности у этой территории 130 собственников», — рассказал господин Мухутдинов.

Юрист «Панорамы» пояснил, что действующие на территории на ул. Ново-Гайвинской, 118, ПЗЗ и сейчас не соответствуют генплану. По его информации, в 2014 году в генплан были внесены изменения, после чего администрация города должна была изменить ПЗЗ, но не сделала этого, и в итоге суд признал ПЗЗ в отношении этой территории недействующими. «То есть, вопреки мнению администрации, на этом участке сейчас не действуют никакие градостроительные регламенты. Собственник и рад бы здесь сделать хоть что-то, но видов разрешенного использования де-юре нет. Поэтому его единственный выход — раз администрация не выступает с инициативой сменить правила землепользования и застройки, нужно с такой инициативой выйти самому. Мы, со своей стороны, используем все административные процедуры, чтобы законно осуществлять там деятельность. Мы понимаем, что нам и дальше будут отказывать, но мы будем эти отказы обжаловать в суде»,— прокомментировал ситуацию юрист компании.

По мнению градозащитника Дениса Галицкого, собственники вряд ли смогут добиться через суд разрешения на жилую застройку. «Генплан сейчас изменен, и изменен правильно. Согласно ему, там не положено строительство жилья, так что шансов у них нет,— считает господин Галицкий.— Я в принципе не понимаю, зачем город когда-то разрешил там жилую застройку в генплане, хотя уже тогда не было абсолютно никакого намерения создавать на этой территории социальную инфраструктуру». Градозащитник полагает, что единственный вариант для владельцев территории — предложить городским властям такой вариант застройки, который не создаст обязательств муниципалитета: «Например, можно построить там профилакторий, ведь для его постояльцев не требуются ни школы, ни детские сады, или другой подобный объект».

Екатерина Артемова