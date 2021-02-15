Потанин стал первым российским бизнесменом с состоянием $30 млрд по версии Forbes

Состояние совладельца «Норникеля» Владимира Потанина достигло $30 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real Time. Такая сумма стала абсолютным рекордом для российского списка Forbes. Причиной увеличения благосостояния бизнесмена издание называет рост котировок акций «Норильского никеля».

По состоянию на вечер 15 февраля бумаги «Норникеля» торговались на уровне 26 290 руб. за штуку. 1 февраля стоимость акции составляла 24 866 руб., а 30 декабря — 23 682 руб. На рост акций «Норникеля» не повлияло недавнее решение суда, взыскавшего с «дочки» компании 146 млрд руб. после аварии в Норильске. Рост акций «Норникеля» объясняется тем, что корзина металлов торгуется по-прежнему на максимумах за пять лет.

Инвесторы проигнорировали решение суда потому, что деньги на компенсацию всей суммы ущерба зарезервированы в бюджете компании, считает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Даже если решение не будет изменено, оно не должно отразиться на дивидендах.

О решении суда читайте в публикации “Ъ” «"Норникелю" отлился разлив».