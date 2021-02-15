Генпрокуратура составила портрет среднестатистического кубанского преступника

В 2020 году чаще всего преступления в Краснодарском крае совершали мужчины в возрасте от 30 до 49 лет. Об этом свидетельствуют данные Генеральной прокуратуры РФ.

Согласно анализу надзорного ведомства, около 54% всех преступлений совершают мужчины указанной возрастной категории.

Чаще всего нарушают закон лица без постоянных источников дохода (77%). При этом 41% преступников имеют начальное и основное общее образование, наименьшее количество преступлений совершили люди с высшим образованием (13%), со средним общим - чуть более 16%, со средним профессиональным - около 28%.

Более 97% всех преступлений совершено гражданами России.

Наталья Решетняк