ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного использования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину от COVID-19 британской компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного применения. Данные ВОЗ показали, что эта вакцина соответствует необходимым критериям безопасности, а ее эффективность перевешивает риски.

«Теперь у нас есть все необходимое для быстрого распространения вакцин. Но нам все еще нужно наращивать производство»,— заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (цитата по Reuters). ВОЗ также одобрила вакцину, произведенную компанией AstraZeneca-SKBio (Республика Корея) и Институтом сыворотки Индии.

«Мы продолжаем призывать разработчиков вакцин COVID-19 представлять свои досье ВОЗ на рассмотрение одновременно с их отправкой регулирующим органам в странах с высоким уровнем дохода»,— сказал глава ВОЗ.

Почти 109 млн человек были инфицированы коронавирусом во всем мире. Умерли от последствий заражения более 2,5 млн человек.

Ранее Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что количество сделавших прививку от коронавируса в мире превысило число заразившихся во время пандемии. Он призвал страны, которые уже вакцинировали медиков и пожилых людей, «поделиться» с другими государствами. По словам главы ВОЗ, это снизит риск мутаций.