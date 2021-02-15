Росавиация выбрала шесть авиакомпаний для субсидированных полетов на Дальний Восток

Шесть российских авиакомпаний будут осуществлять в этом году субсидируемые перелеты в города Дальнего Востока, сообщили в Росавиации. Субсидии получат «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», Utair, «Якутия» и «Алроса». Ранее на льготные авиабилеты для жителей Дальнего Востока были выделены дополнительные 5 млрд руб.

«Аэрофлот» получит субсидии за маршруты:

Магадан—Москва—Магадан,

Южно-Сахалинск—Москва—Южно-Сахалинск,

Хабаровск—Москва—Хабаровск,

Владивосток—Москва—Владивосток,

Петропавловск-Камчатский—Москва—Петропавловск-Камчатский.

Utair — за маршрут Анадырь—Москва—Анадырь.

«Уральские авиалинии» — за маршрут Благовещенск—Москва—Благовещенск .

«Алроса» получит субсидии за маршруты:

Мирный—Москва—Мирный,

Полярный—Москва—Полярный.

«Якутия» — за маршрут Нерюнгри—Москва—Нерюнгри.

«Сибирь» — за маршрут Улан-Удэ—Москва—Улан-Удэ.

В отборе приняли участие восемь авиакомпаний. В заключении соглашений было отказано авиаперевозчикам, указавшим меньшее количество прямых беспосадочных рейсов. Также ряду авиакомпаний было отказано в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств.

Льготные билеты будут доступны всем категориям граждан. Правительство ожидает, что благодаря субсидии сэкономить на авиаперевозках смогут как минимум 450 тыс. человек.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Льготные билеты на Дальний Восток разлетелись».