Росавиация выбрала шесть авиакомпаний для субсидированных полетов на Дальний Восток

Шесть российских авиакомпаний будут осуществлять в этом году субсидируемые перелеты в города Дальнего Востока, сообщили в Росавиации. Субсидии получат «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», Utair, «Якутия» и «Алроса». Ранее на льготные авиабилеты для жителей Дальнего Востока были выделены дополнительные 5 млрд руб.
«Аэрофлот» получит субсидии за маршруты:
- Магадан—Москва—Магадан,
- Южно-Сахалинск—Москва—Южно-Сахалинск,
- Хабаровск—Москва—Хабаровск,
- Владивосток—Москва—Владивосток,
- Петропавловск-Камчатский—Москва—Петропавловск-Камчатский.
Utair — за маршрут Анадырь—Москва—Анадырь.
«Уральские авиалинии» — за маршрут Благовещенск—Москва—Благовещенск .
«Алроса» получит субсидии за маршруты:
- Мирный—Москва—Мирный,
- Полярный—Москва—Полярный.
«Якутия» — за маршрут Нерюнгри—Москва—Нерюнгри.
«Сибирь» — за маршрут Улан-Удэ—Москва—Улан-Удэ.
В отборе приняли участие восемь авиакомпаний. В заключении соглашений было отказано авиаперевозчикам, указавшим меньшее количество прямых беспосадочных рейсов. Также ряду авиакомпаний было отказано в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств.
Льготные билеты будут доступны всем категориям граждан. Правительство ожидает, что благодаря субсидии сэкономить на авиаперевозках смогут как минимум 450 тыс. человек.
Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Льготные билеты на Дальний Восток разлетелись».