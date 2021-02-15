Леонид Маркелов виновен, но пока не посажен

В Нижнем Новгороде началось оглашение приговора экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову. За лоббирование интересов птицефабрики «Акашевская» его признали виновным в получении взятки от бизнесмена Николая Криваша под видом продажи акций ОАО «Тепличное». Причастными к преступлению следствие считает бывшего директора ООО «Телекомпания 12 регион» Наталью Кожанову и экс-министра сельского хозяйства республики Ираиду Долгушеву. Вину в инкриминируемых деяниях подсудимые не признали. Обвинение запросило Леониду Маркелову 17 лет колонии, а фигуранткам дела — 10 лет и четыре с половиной года соответственно. Приговор будет вынесен 24 февраля — текст решения по делу, состоящему из 230 томов, насчитывает четыре сотни листов.

Приговор в Нижегородском районном суде в понедельник слушали только два фигуранта уголовного дела о коррупции — Леонид Маркелов и Ираида Долгушева, Наталья Кожанова, отстраненная судом до прений за срыв заседаний из-за плохого самочувствия, осталась в СИЗО из-за поднявшегося давления. В заключении она провела около четырех лет и добилась компенсации €4,2 тыс. в ЕСПЧ за чрезмерную продолжительность содержания под стражей. Профессора экономических наук вместе с бывшим министром сельского хозяйства региона Ираидой Долгушевой судят по делу о крупной взятке, полученной экс-главой Марий Эл Леонидом Маркеловым.

Как рассказывал “Ъ”, ему инкриминировали получение в 2014–2016 годах 235,2 млн руб. от директора птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша под видом фиктивной сделки. Векселями на эту сумму партнер коммерсанта Наталья Савченко расплатилась с супругой отца Леонида Маркелова Татьяной за акции ОАО «Тепличное». По договору беспроцентного займа векселя оказались у ООО «Телекомпания 12 регион» госпожи Маркеловой, директор этого крупнейшего республиканского застройщика Наталья Кожанова предъявила их к оплате в Сбербанк, и Леонид Маркелов распорядился полученными средствами по своему усмотрению.

Этой сделкой, согласно фабуле дела, и была завуалирована взятка Леониду Маркелову за продвижение интересов птицефабрики «Акашевская», получавшей госсубсидии по кредитным ставкам в ущерб другим предприятиям региона.

Наталью Кожанову, оформившую договор продажи акций по доверенности от Татьяны Маркеловой, обвинили в посредничестве при передаче взятки, а Ираиду Долгушеву — в подготовке официальных справок с недостоверными данными о выданных птицефабрике субсидиях, которые поступали в Россельхозбанк для получения льготных кредитов.

Бывший директор ООО «Телекомпания 12 регион» Наталья Кожанова Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

На первом же заседании судья Марина Дякина объявила, что «Маркелов, будучи должностным лицом, получил взятку в виде денег через посредника». Кроме взятки суду предстоит оценить обвинение в превышении должностных полномочий с наймом личной охраны за бюджетный счет и незаконном хранении боеприпасов (при обысках у него нашли 30 патронов от разного стрелкового оружия), также предъявленное господину Маркелову. Для этого у суда есть время: текст решения, как уведомила судья Дякина участников процесса, насчитывает почти четыре сотни листов, а уголовное дело трех фигурантов превышает 230 томов.

Большую часть оглашенных в понедельник материалов заняли свидетельские показания об отношениях Леонида Маркелова, фигуранток дела и скрывшегося за границей директора фабрики Николая Криваша.

Из приговора следовало, что от решений экс-главы республики зависели крупнейшие предприятия. Согласно свидетельским показаниям, Леонид Маркелов лично договаривался с руководством республиканского управления Россельхозбанка о смягчении кредитных условий для «Акашевской», выбиравшей почти все федеральные и региональные бюджетные лимиты субсидий на компенсации ставок по кредитам. За несколько лет птицефабрика по указанию Леонида Маркелова подчиненным из минсельхоза получила свыше 5 млрд руб. государственной помощи, тогда как остальным претендентам в минсельхозе республики отказывали, ссылаясь на нехватку средств. При этом господин Криваш, по показаниям его бывших работников, не мог расплатиться с кредиторами и якобы прибегал к помощи Леонида Маркелова, который, как показали свидетели, был фактическим бенефициаром нескольких крупнейших в Марий Эл бизнесов, оформленных сначала на бывшую супругу Ирину, а затем — на Татьяну Маркелову, владевшую предбанкротным ОАО «Тепличное».

Напомним, с самого начала судебного процесса фигуранты дела категорически не признавали вины. По словам Леонида Маркелова, птицефабрика «Акашевская» законно получала субсидии как крупнейший инвестор, а предъявленное ему обвинение — не что иное как «бред и бессмысленный набор слов».

Подсудимый Маркелов заявил, что сделка с акциями «Тепличного» не может быть фиктивной, поскольку прошла регистрацию в Росеестре с уплатой налогов, и никакого отношения к ней он не имел.

Наталья Кожанова ранее сообщила, что одобрила обычную гражданскую сделку и деньги были потрачены на нужды компании и отражены в бухгалтерской отчетности. Ираида Долгушева настаивала, что подготовленные ею справки для банка корректны и не влияли на решение о выдаче птицефабрике кредитов.

Добавим, что Генеральная прокуратура отсудила у Леонида Маркелова незаконно нажитое имущество на 2,8 млрд руб. В доход государства будут обращены более ста объектов недвижимости, транспортные средства и спецтехника, земельные участки, офисы и квартиры в Москве, Марий Эл, на Кубани, а также спортивный и развлекательный комплексы и другое имущество. Также у Леонида Маркелова забрали коллекции часов, монет, картин, икон, посуды, 5 млн руб., $224 тыс., €660 тыс., акции и деньги компаний, которые следствие посчитало подконтрольными Татьяне Маркеловой. Оспорить конфискацию не удалось, несмотря на доводы адвокатов о том, что к господину Маркелову имущество не имеет никакого отношения, а компании, его отдавшие, фактически развалены и загнаны в убыток.

Резолютивную часть приговора Леониду Маркелову суд объявит 24 февраля. В первый день заседания Марина Дякина успела огласить 62 страницы. Обвинение запросило для него 17 лет колонии, фигуранткам дела — по десять лет и четыре года лишения свободы.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород