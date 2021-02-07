К 2030 году 80% автомобилей Porsche будут электрическими

Немецкий автопроизводитель Porsche планирует к 2025 году довести долю электромобилей среди всех выпускаемых им автомобилей до 50%, а к 2030 году — до 80%, заявил генеральный директор Porsche AG Оливер Блуме.

«К концу десятилетия 80% наших спортивных автомобилей будут электрическими — гибридами или полностью электрическими»,— сказал господин Блуме в интервью газете Bild am Sonntag. В ближайшие пять лет компания планирует инвестировать в разработку и производство электромобилей €15 млрд. Господин Блуме заявил, что только легендарный Porsche 911 — модель, в разных вариантах выпускающаяся с 1964 года,— сохранит двигатель внутреннего сгорания.

На производство преимущественно электромобилей в ближайшие десятилетия хотят перейти многие автопроизводители. General Motors заявила в конце января, что к 2035 году будет производить только автомобили с нулевыми вредными выбросами в атмосферу.

Яна Рождественская